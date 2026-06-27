Reportan 3 fallecidos y 4 heridos por accidentes y tiroteos

Los cuerpos de rescate tuvieron una tarde muy ocupada durante este sábado, 27 de junio de 2026, porque atendieron varios accidentes de tránsito y ataques armados que dejaron un total de tres fallecidos y cuatro lesionados, en diferentes sectores del país.
Bomberos Voluntarios reportaron que uno de los fallecidos fue encontrado dentro de un carro varado en el kilómetro 55 de la carretera Interamericana, en el área de Chimaltenango. Los paramédicos afirmaron que dentro del automotor estaba la víctima mortal, con heridas de arma de fuego.
En el mismo carro donde encontraron al primero de los fallecidos, los técnicos en urgencias médicas reportaron a una mujer con heridas de bala, por lo que fue estabilizada y trasladada a la emergencia de un centro asistencial hospital. Las autoridades acudieron a este sector de la mencionada carretera para cercar el área e iniciar las primeras investigaciones.
El mismo cuerpo de rescatistas acudió al llamado de varios vecinos de la zona 6, quienes reportaron un ataque armado en la 15 avenida y 6ª. calle de la zona 6 capitalina. En este lugar, los uniformados encontraron a una mujer que resultó herida por proyectil de arma de fuego; tras ser estabilizada, fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.
En otro hecho de violencia, un ataque armado ocurrió en la 9a. avenida y 7ª. calle de la colonia La Verbena, zona 7 capitalina. Técnicos en Urgencias Médicas estabilizaron a un hombre de 23 años porque sufrió heridas por proyectil de arma de fuego, posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial.
En más noticias de sucesos: Los cuerpos de socorro reportaron que la unidad de transporte volcó, por lo que llegaron al lugar para atender la emergencia.
Accidentes viales dejan tres fallecidos
Los cuerpos de rescate también reportaron que un accidente de tránsito ocurrió en la 1ª. avenida y 19 calle de la zona 1 capitalina, cobrando la vida de un hombre y dejando a otro herido. Rescatistas de la Estación Central atendieron a dos hombres en el lugar, confirmando que uno de ellos falleció a causa de politraumatismo.
Asimismo, en el lugar de este accidente vial, los rescatista atendieron a otro hombre lesionado, quien fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios.
En tanto, Bomberos Municipales atendieron un accidente de tránsito en el kilómetro 14.8 de la carretera al Atlántico, área de la zona 18 capitalina, donde se reportó al segundo de los fallecidos por percances viales. En este caso, se trató de un hombre que viajaba en motocicleta.
Según los paramédicos, la víctima mortal tenía al menos 33 años.
"La escena quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, quienes iniciaron las diligencias para establecer las causas y circunstancias en las que ocurrió el accidente de tránsito", narraron los cuerpos de rescate.