Microbús accidente en ruta de Quiché a San Pedro Jocopilas

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un microbús volcó por causas que se ignoran, en el kilómetro 170 de la carretera entre Santa Cruz del Quiché y el municipio de San Pedro Jocopilas. Los paramédicos acudieron al lugar a bordo de la ambulancia AD-70 y confirmaron que el piloto sufrió heridas menores que no ameritaron que fuera llevado a la emergencia de un centro asistencial.
Los rescatistas confirmaron que la unidad de transporte no llevaba pasajeros en el momento del accidente de tránsito. Según las imágenes compartidas, el microbús se identifica con las placas comerciales 355 CBL.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el microbús quedó volcado en uno de los carriles de la referida ruta, por lo que fue necesario señalizar para evitar otros accidentes viales. Mientras tanto, las autoridades llegaron al lugar, a la espera de una grúa para retirar el automotor que se accidentó en el tramo carretero ya descrito.
En otro accidente, un hombre murió luego de que fuera atropellado cuando circulaba en su motocicleta por el kilómetro 230 de la carretera entre Cobán, Alta Verapaz y Chisec. Los cuerpos de socorro reportaron que la víctima mortal fue identificada como Carlos Cooc Caal, aunque no especificaron la edad.
En otras noticias: La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva realiza operativos en la citada ruta para agilizar el tránsito.
Investigaciones en accidente mortal
El accidente donde falleció el motorista ocurrió en el área de la aldea Pequixul, especificaron las autoridades. El fallecido se conducía en la motocicleta con placas M 446 MPH, cuando fue atropellado por el cabezal con las placas comerciales 637 BQB.
Autoridades acordonaron el lugar del accidente, al que llegaron varios curiosos, familiares y vecinos de la víctima mortal. El Ministerio Público llegó al área para procesar el escenario de la tragedia y realizar las primeras investigaciones.