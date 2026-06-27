 Microbús accidente en ruta de Quiché a San Pedro Jocopilas

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
64
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
66
Nacionales

Microbús se accidenta en ruta de Quiché a San Pedro Jocopilas

Los cuerpos de socorro reportaron que la unidad de transporte volcó, por lo que llegaron al lugar para atender la emergencia.

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La unidad de transporte volcó en la ruta a San Pedro Jocopilas. , Bomberos Municipales Departamentales.
La unidad de transporte volcó en la ruta a San Pedro Jocopilas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un microbús volcó por causas que se ignoran, en el kilómetro 170 de la carretera entre Santa Cruz del Quiché y el municipio de San Pedro Jocopilas. Los paramédicos acudieron al lugar a bordo de la ambulancia AD-70 y confirmaron que el piloto sufrió heridas menores que no ameritaron que fuera llevado a la emergencia de un centro asistencial.

Los rescatistas confirmaron que la unidad de transporte no llevaba pasajeros en el momento del accidente de tránsito. Según las imágenes compartidas, el microbús se identifica con las placas comerciales 355 CBL.

Según las imágenes compartidas por los cuerpos de rescate, el microbús quedó volcado en uno de los carriles de la referida ruta, por lo que fue necesario señalizar para evitar otros accidentes viales. Mientras tanto, las autoridades llegaron al lugar, a la espera de una grúa para retirar el automotor que se accidentó en el tramo carretero ya descrito.

En otro accidente, un hombre murió luego de que fuera atropellado cuando circulaba en su motocicleta por el kilómetro 230 de la carretera entre Cobán, Alta Verapaz y Chisec. Los cuerpos de socorro reportaron que la víctima mortal fue identificada como Carlos Cooc Caal, aunque no especificaron la edad.

En otras noticias: La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva realiza operativos en la citada ruta para agilizar el tránsito.

Conductor de motocicleta muere tras accidente en bulevar Los Reformadores, Villa Nueva

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva realiza operativos en la citada ruta para agilizar el tránsito.

Investigaciones en accidente mortal

El accidente donde falleció el motorista ocurrió en el área de la aldea Pequixul, especificaron las autoridades. El fallecido se conducía en la motocicleta con placas M 446 MPH, cuando fue atropellado por el cabezal con las placas comerciales 637 BQB.

Autoridades acordonaron el lugar del accidente, al que llegaron varios curiosos, familiares y vecinos de la víctima mortal. El Ministerio Público llegó al área para procesar el escenario de la tragedia y realizar las primeras investigaciones.

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