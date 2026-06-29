 Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Nacionales

Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

Se implementaron cierres viales en la conexión de Villa Nueva para Guatemala.

Compartir:
El vehículo quedó empotrado en un poste de la zona 12., PMT capitalina/Montejo
El vehículo quedó empotrado en un poste de la zona 12. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 29 de junio, en la calzada Aguilar Batres y 36 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo con sentido hacia el norte

De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste de concreto.

En las redes sociales de la institución fueron compartidas las imágenes del lugar donde ocurrió el percance, en las que se puede observar el carro totalmente destruido tras la fuerte colisión contra la referida estructura.

El automóvil permanece parcialmente sobre el arriate y también ocupando uno de los carriles. Además, las partes del mismo que se desprendieron durante el choque quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica.

Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida como consecuencia de este hecho. Aunque fue trasladada a un hospital, no fue posible restablecer sus signos vitales por la gravedad de las heridas que presentaba tomando en cuenta la magnitud del accidente. Por ello, el deceso se confirmó al ingreso al centro asistencial.

En Portada

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13t
Nacionales

Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13

08:40 AM, Jun 29
Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Manifestantes bloquean paso en calzada Aguilar Batres

09:12 AM, Jun 29
PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristast
Nacionales

PNC desarrolla operativos de prevención e identificación de motoristas

08:01 AM, Jun 29
Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra postet
Nacionales

Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

08:52 AM, Jun 29
Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzalt
Nacionales

Presunto sicario es abatido durante enfrentamiento con la PNC en Ciudad Quetzal

07:10 AM, Jun 29

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaCopa del MundouniversofutbolEstados UnidosMéxicoBrasilredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar