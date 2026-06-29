Accidente en zona 12: un fallecido tras colisión de vehículo contra poste

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este lunes, 29 de junio, en la calzada Aguilar Batres y 36 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala, en el tramo con sentido hacia el norte
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, por causas no establecidas el conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste de concreto.
En las redes sociales de la institución fueron compartidas las imágenes del lugar donde ocurrió el percance, en las que se puede observar el carro totalmente destruido tras la fuerte colisión contra la referida estructura.
El automóvil permanece parcialmente sobre el arriate y también ocupando uno de los carriles. Además, las partes del mismo que se desprendieron durante el choque quedaron esparcidas sobre la cinta asfáltica.
Las autoridades confirmaron que una persona perdió la vida como consecuencia de este hecho. Aunque fue trasladada a un hospital, no fue posible restablecer sus signos vitales por la gravedad de las heridas que presentaba tomando en cuenta la magnitud del accidente. Por ello, el deceso se confirmó al ingreso al centro asistencial.