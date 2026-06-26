 Trágico accidente en zona 7: Muere motorista

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Nacionales

Trágico accidente en zona 7: Muere motorista

El percance ocurrió cuando transitaba por el Periférico.

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., Bomberos Voluntarios
. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Una persona falleció tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada de este viernes, 26 de junio, en el anillo Periférico y 14 calle de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, colonia Kaminal Juyu 1.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas se comunicaron los transeúntes que se percataron de la presencia de una persona herida en ese sector y buscaban apoyo para resguardar su vida.

De inmediato se movilizaron las unidades de emergencia, las cuales constataron que el percance vial había dejado lesionado al conductor de una motocicleta que aparentemente fue atropellado.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron al motorista en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. Presentaba golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo y, al evaluarlo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

"Elementos de la 49ª compañía atendieron esta emergencia y luego de confirmarse el fallecimiento de esta persona por politraumatismo, el oficial al mando procedió a notificar a las autoridades correspondientes", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.

Hasta el momento, la víctima mortal no ha podido ser identificada, ya que no se encontraron documentos personales en el lugar ni se acercó alguna persona para brindar información sobre de quién se trata.

Motorista fallece tras accidente en zona 10 capitalina

El conductor tenía aproximadamente 60 años de edad.

Cierre vehicular

El trágico accidente ocurrió en el carril auxiliar del anillo Periférico. El cuerpo del motorista permane sobre la vía y a varios metros de él se encuentra la motocicleta en la que viajaba cuando ocurrió la colisión.

Debido a esta emergencia se mantiene un cierre vehicular parcial en este tramo, pues las autoridades correspondientes se encuentran realizando las diligencias para el retiro de la persona con el fin de trasladarla hacia el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

Se ha solicitado precaución a los usuarios del sector debido al impacto que tiene este incidente en la circulación vehicular y se ha reiterado de parte de las autoridades el llamado a tomar las precauciones en todo momento al conducir para evitar poner en riesgo más vidas.

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