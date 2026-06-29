 Insivumeh vigila acercamiento de onda del este número 13

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Insivumeh mantiene vigilancia por acercamiento de onda del este número 13

El clima en Guatemala se mantendrá cálido y soleado, con posibilidad de lluvias dispersas y actividad eléctrica al caer la tarde, especialmente en la Boca Costa.

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Lluvia en la Ciudad de Guatemala, junio 2026, Omar Solís/Emisoras Unidas
Lluvia en la Ciudad de Guatemala, junio 2026 / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este lunes, 29 de junio, sobre el pronóstico del clima resaltando que el calor y el ambiente soleado predominarán en todo el territorio nacional. A la vez que detalló que se encuentra dando seguimiento al acercamiento de la onda del este número 13, que estaría promoviendo la presencia de lluvias.

Byvian Roldán, pronosticadora de la institución, detalló que durante horas de la mañana se observarán pocas nubes alternando con cielos despejados, mientras que por la tarde se espera nubosidad dispersa que podría derivar en nublados parciales.

De igual forma, advirtió que no se descarta la presencia de lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica al final de la tarde o en las primeras horas de la noche. Esta situación afectará principalmente las áreas de Boca Costa y el occidente del país, donde las condiciones locales pueden favorecer la formación de precipitaciones.

Monitoreo de la onda del este número 13

Las autoridades siguen de cerca el acercamiento y eventual paso de la onda del este número 13 sobre el territorio nacional. Aunque el modelo principal no proyecta lluvias significativas, el pronóstico indica que la probabilidad de precipitaciones podría elevarse durante la noche y madrugada del martes debido a la influencia de este fenómeno.

Mientras tanto, las áreas de Boca Costa, el Caribe y la Franja Transversal del Norte pueden registrar acumulados de lluvia, aunque serán en su mayoría de carácter disperso. El Insivumeh destacó que, si bien la mayoría del territorio nacional se mantendrá seco, estas zonas deben permanecer atentas ante la posibilidad de precipitaciones inesperadas.

Temperaturas elevadas en distintas regiones

A pesar del pronóstico de lluvias, el ambiente cálido persistirá y es, según el informe, el factor más relevante de la jornada. En las regiones norte, sur y oriente las temperaturas podrían oscilar entre los 32 y los 39 grados Celsius, e incluso no se descarta que en el norte del país el termómetro alcance hasta 40 grados Celsius.

Durante la mañana el viento será, principalmente, ligero y del noreste en la Ciudad Capital. Se prevé que en la tarde cambie hacia el sur, con velocidades entre 8 y 14 kilómetros por hora, proporcionando cierto alivio ante el intenso calor diurno.

El Insivumeh recordó la importancia de seguir únicamente las comunicaciones oficiales para evitar confusiones o información no confirmada, sobre todo en días con condiciones cambiantes como los reportados para este inicio de semana.

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