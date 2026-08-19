 Decisión de Arévalo sobre decreto que elimina el IUSI en suspenso
Nacionales

Arévalo mantiene en suspenso decisión sobre decreto que elimina el IUSI

Ahora, el decreto permanece bajo análisis de Arévalo, quien aún no define si lo sancionará o lo vetará.

Compartir:
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente Bernardo Arévalo aún analiza qué decisión tomará sobre el Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República, que elimina el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para las viviendas y establece nuevas tarifas para propiedades comerciales y de otros usos.

El mandatario señala que el Ejecutivo todavía revisa el contenido de la normativa antes de decidir si la sanciona o la devuelve al Legislativo. Por ahora, no existe una fecha establecida para concluir este proceso.

Estamos en el proceso de hacer el análisis para determinar la dirección en la que vamos a actuar", señala Arévalo al ser consultado sobre la normativa.

Sobre el decreto 

El Congreso aprobó la medida el 29 de julio con 107 votos y posteriormente el decreto fue trasladado al Ejecutivo para su revisión.

La normativa contempló eliminar el IUSI para las viviendas y fijó nuevas tarifas para propiedades comerciales y de otros usos, con cobros de hasta nueve por millar.

También estableció que las municipalidades no podrían suspender servicios básicos por falta de pago del impuesto y modificó la distribución de recursos provenientes de timbres fiscales.

Ahora, el decreto permanece bajo análisis de Arévalo, quien aún no define si lo sancionará o lo vetará.

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalPNCFIFAredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar