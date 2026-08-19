Decisión de Arévalo sobre decreto que elimina el IUSI en suspenso

El presidente Bernardo Arévalo aún analiza qué decisión tomará sobre el Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República, que elimina el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para las viviendas y establece nuevas tarifas para propiedades comerciales y de otros usos.
El mandatario señala que el Ejecutivo todavía revisa el contenido de la normativa antes de decidir si la sanciona o la devuelve al Legislativo. Por ahora, no existe una fecha establecida para concluir este proceso.
Estamos en el proceso de hacer el análisis para determinar la dirección en la que vamos a actuar", señala Arévalo al ser consultado sobre la normativa.
Sobre el decreto
El Congreso aprobó la medida el 29 de julio con 107 votos y posteriormente el decreto fue trasladado al Ejecutivo para su revisión.
La normativa contempló eliminar el IUSI para las viviendas y fijó nuevas tarifas para propiedades comerciales y de otros usos, con cobros de hasta nueve por millar.
También estableció que las municipalidades no podrían suspender servicios básicos por falta de pago del impuesto y modificó la distribución de recursos provenientes de timbres fiscales.
Ahora, el decreto permanece bajo análisis de Arévalo, quien aún no define si lo sancionará o lo vetará.