 Ecuatoriano capturado en Aeropuerto La Aurora por EE. UU.
Nacionales

Ecuatoriano requerido por EE. UU. es capturado en el aeropuerto La Aurora

Capturan a ecuatoriano buscado por EE. UU. por un caso de narcotráfico.

Compartir:
Capturan en La Aurora a ecuatoriano requerido por Estados Unidos por narcotráfico., PNC.
Capturan en La Aurora a ecuatoriano requerido por Estados Unidos por narcotráfico. / FOTO: PNC.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan este miércoles a Wilson Mendoza Barberán, de 61 años, ciudadano ecuatoriano requerido por Estados Unidos con fines de extradición por un caso relacionado con narcotráfico.

La captura ocurre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cuando Mendoza Barberán pretendía viajar hacia Ecuador.

El detenido es requerido por las autoridades estadounidenses por el delito de conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que esta sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos.

Sobre la orden de captura 

Según la información de la PNC, la orden de captura con fines de extradición es emitida el 17 de agosto por un juzgado de Guatemala. Dos días después, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizan al ciudadano ecuatoriano en la terminal aérea y proceden con su captura.

Mendoza Barberán quedó a disposición de las autoridades guatemaltecas para continuar con el proceso judicial correspondiente y posteriormente resolver el trámite de extradición hacia Estados Unidos.

Con esta captura, la PNC contabiliza 32 personas detenidas con fines de extradición hacia Estados Unidos. De ellas, 19 son requeridas por casos relacionados con narcotráfico y 12 por otros delitos.

Las autoridades continúan con las acciones para localizar y detener a personas requeridas por la justicia estadounidense que se encuentren en territorio guatemalteco.

En Portada

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Rooseveltt
Nacionales

Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

05:16 PM, Ago 19
Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivast
Nacionales

Pedro Duque es capturado tras revocarse medidas sustitutivas

04:16 PM, Ago 19
Exfuncionario de CICIG: No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesost
Nacionales

Exfuncionario de CICIG: "No estamos pidiendo impunidad ni favores para el cierre de procesos"

03:48 PM, Ago 19
Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella muriót
Farándula

Policías acuden a la casa de exnovio de Hayden Panettiere, él estuvo el día que ella murió

02:46 PM, Ago 19
Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperialt
Deportes

Antigua GFC toma el liderato tras vencer a Cobán Imperial

05:05 PM, Ago 19

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalPNCFIFAredes socialesSeguridadEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar