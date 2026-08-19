Ecuatoriano capturado en Aeropuerto La Aurora por EE. UU.

Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturan este miércoles a Wilson Mendoza Barberán, de 61 años, ciudadano ecuatoriano requerido por Estados Unidos con fines de extradición por un caso relacionado con narcotráfico.
La captura ocurre en el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala, cuando Mendoza Barberán pretendía viajar hacia Ecuador.
El detenido es requerido por las autoridades estadounidenses por el delito de conspiración para distribuir cocaína, con conocimiento de que esta sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos.
Sobre la orden de captura
Según la información de la PNC, la orden de captura con fines de extradición es emitida el 17 de agosto por un juzgado de Guatemala. Dos días después, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) localizan al ciudadano ecuatoriano en la terminal aérea y proceden con su captura.
Mendoza Barberán quedó a disposición de las autoridades guatemaltecas para continuar con el proceso judicial correspondiente y posteriormente resolver el trámite de extradición hacia Estados Unidos.
Con esta captura, la PNC contabiliza 32 personas detenidas con fines de extradición hacia Estados Unidos. De ellas, 19 son requeridas por casos relacionados con narcotráfico y 12 por otros delitos.
Las autoridades continúan con las acciones para localizar y detener a personas requeridas por la justicia estadounidense que se encuentren en territorio guatemalteco.