 Inauguran paso a desnivel en Calzada Roosevelt tras retrasos
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Tras años de retrasos, inauguran el paso a desnivel de la calzada Roosevelt

Paso a desnivel de la Calzada Roosevelt finalmente es inaugurado tras años de retrasos.

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Tras varios años de retrasos en su ejecución, este miércoles 19 de agosto inauguran el paso a desnivel ubicado en la Calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11, en la Ciudad de Guatemala. El acto está encabezado por el presidente Bernardo Arévalo y autoridades del Gobierno.

El proyecto es ejecutado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), a través del Fondo Social de Solidaridad (FSS), con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar las condiciones de movilidad en el sector, principalmente en las calzadas Roosevelt y San Juan.

La infraestructura cuenta con 402 metros de longitud, rampas de ingreso y salida, iluminación, protección lateral y señalización vial, elementos destinados a facilitar una circulación más segura y ordenada.

Paso a desnivel busca reducir tiempos

La obra también permite reducir los tiempos de traslado. Los conductores que se movilizan desde la 9a. avenida de la zona 11 pueden cruzar directamente hacia la 7a. avenida de la zona 7, con conexiones hacia las zonas 3 y 8, además de accesos hacia sectores como el Estadio del Trébol y el Monumento a la Madre.

En sentido contrario, quienes circulan desde la zona 7 hacia la zona 11 cuentan con una conexión directa hacia sectores como el Centro Universitario Metropolitano (CUM). Desde este punto también se facilita el acceso al Anillo Periférico y a las calzadas Aguilar Batres y Roosevelt.

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt-paso-a-desnivel-de-la-calzada-roosevelt-3 | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt-paso-a-desnivel-de-la-calzada-roosevelt-3 / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt | Omar Solís

Inauguran paso a desnivel de la Calzada Roosevelt / Omar Solís

Retrasos para entregar la obra

La ejecución del proyecto enfrentó varios retrasos, suspensiones y dificultades con la empresa encargada de los trabajos. El plazo contractual vence el 22 de diciembre de 2025, pero la entrega se extiende mientras se completan los trabajos pendientes.

A finales de 2025, el FSS reporta un avance físico del 86 % y financiero del 77.28 %. Los retrasos también generan sanciones para la empresa contratista, conforme al contrato y a la Ley de Contrataciones del Estado.

Con la inauguración, el paso a desnivel queda habilitado oficialmente y se incorpora a la infraestructura vial destinada a mejorar la movilidad en este sector de la capital.

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