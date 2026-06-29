 Hombre muere tras accidente de lancha en lago Petén Itzá

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Hombre muere tras accidente de lancha en lago Petén Itzá

Los socorristas realizaron una inmersión a aproximadamente 50 pies de profundidad, donde localizaron el cuerpo de la víctima.

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Rescatistas trabajando en la zona de búsqueda de un hombre tras accidente de lancha en Lago Petén Itzá., Bomberos Voluntarios
Rescatistas trabajando en la zona de búsqueda de un hombre tras accidente de lancha en Lago Petén Itzá. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Elementos de la Sección de Rescate y Salvamento Acuático "Hombres Rana" de los Bomberos Voluntarios recuperaron el cuerpo de un hombre que falleció por asfixia por sumersión, luego del volcamiento de una lancha en aguas del lago Petén Itzá, en el municipio de San José, departamento de Petén.

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, la Sección Acuática movilizó a cinco rescatistas especializados en buceo hacia el lugar del incidente. Además, se contó con la colaboración del personal de la 57.ª Compañía.

Los socorristas realizaron una inmersión a aproximadamente 50 pies de profundidad, donde localizaron el cuerpo de la víctima. Posteriormente, efectuaron la recuperación y lo trasladaron a la superficie para que las autoridades competentes realizaran las diligencias correspondientes.

Las circunstancias que provocaron el volcamiento de la embarcación continúan bajo investigación por parte de las autoridades.

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