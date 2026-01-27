Embarcación vuelca en el lago de Atitlán

Los cuerpos de socorro, soldados y vecinos trabajan en seguimiento de una emergencia que se registró este martes, 27 de enero, en el departamento de Sololá, donde una lancha en la que viajaban varias personas quedó volcada.
De acuerdo con la información compartida sobre este incidente, la causa de este accidente sería aparentemente los fuertes vientos que se presentan en esta zona mientras el país está bajo los efectos de un nuevo frente frío.
Las alertas sobre la volcadura de la embarcación surgieron esta mañana, por lo que el personal de los Bomberos Voluntarios y de la Base Naval de Panajachel acudió para apoyar en el rescate de los afectados.
Se indicó que varios de los tripulantes de la lancha pudieron ser rescatados y se les proporcionó la asistencia prehospitalaria correspondiente. Sin embargo, de forma preliminar se conoció que el incidente dejó a una persona fallecida y una desaparecida.
Las labores en el área continúan en desarrollo. Para la búsqueda respectiva acudieron al lugar los equipos de Hombres Ranas de los Bomberos Voluntarios.
Ante el hecho ocurrido, las autoridades y cuerpos de socorro reiteraron la importancia de utilizar chaleco salvavidas al movilizarse por el lago para evitar tragedias.