CC denuncia amenazas a magistrados y aumenta seguridad

La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió este lunes, 29 de junio, un comunicado de carácter "urgente" para denunciar públicamente la existencia de amenazas contra tres de sus integrantes. El alto tribunal condenó este tipo de actuaciones y detalló que se han adoptado las medidas necesarias para reforzar la seguridad.
Según el texto compartido, en redes sociales fue difundido un video en el que un individuo incita a atentar contra la integridad física de los magistrados Dina Josefina Ochoa Escribá, Roberto Molina Barreto y Julia Marisol Rivera Aguilar.
La Corte señaló que los togados se encuentran "bajo amenaza directa", a la vez que condenó de manera "categórica e irrestricta" cualquier acto de intimidación o incitación a la violencia dirigido hacia sus integrantes.
La institución enfatizó que las resoluciones emitidas por la CC son fruto del ejercicio independiente de su función jurisdiccional amparada por la Constitución Política de la República. Por tanto, subrayó que ningún ciudadano, organización o grupo tiene legitimidad para responder a sus fallos con actos intimidatorios o violentos.
Refuerzan seguridad y piden respeto
El tribunal informó que, como medida inmediata, se implementaron acciones en respuesta a la situación que se está afrontando. Parte de ellas incluyen reforzar la seguridad de Ochoa, Molina y Rivera.
"Sin perjuicio de las acciones legales pertinentes, de forma preventiva se han adoptado las medidas institucionales necesarias para reforzar la seguridad personal de los magistrados afectados", expuso.
En la parte final del comunicado, la CC hizo un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca a respetar el Estado de Derecho, la independencia judicial y la integridad de los administradores de justicia. También a priorizar el diálogo y actuar con apego a la ley.
Denuncias anteriores
A inicios de mayo de 2026, la Corte de Constitucionalidad denunció que había advertido con profunda preocupación el hecho de que se han realizado diversas amenazas y agresiones contra la magistrada presidenta de ese tribunal, Anabella Morfín, y otros magistrados.
"Se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional, y se hace un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos y privados para conducirse dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático, repudiando cualquier forma de violencia o intimidación", indicó la alta corte a través de un comunicado emitido en esa ocasión.