 Motorista fallece en accidente de tránsito en zona 12

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Nacionales

Motorista muere en accidente de tránsito en zona 12

En el hecho estuvieron involucrados el ahora fallecido y un automovilista.

Compartir:
accidente de motorista en zona º1
. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El conductor de una motocicleta murió tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, 3 de julio, en la avenida Petapa y 51ª calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala.

Los bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas se comunicaron automovilistas que transitaban por ese sector, quienes alertaron sobre un fuerte percance vial que se había registrado e involucraba a un motorista y un automovilista.

De inmediato se movilizaron las ambulancias al punto señalado, donde los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. A pocos metros de él estaban el vehículo de dos ruedas y un automóvil.

Al evaluar al paciente, se determinó que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo, por lo cual los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes acerca de lo ocurrido.

El personal de la Policía Nacional Civil resguarda la escena para quedar a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público, que se encargarán de recabar las evidencias necesarias con el fin de avanzar en las investigaciones para establecer las causas del percance.

Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026

Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y febrero de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.

Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.

La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.

"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.

En Portada

Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertost
Nacionales

Guatemalteco se declara culpable en incidente de tráfico de migrantes que dejó 53 muertos

07:25 AM, Jul 03
Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemalat
Nacionales

Rigoberta Menchú: La impunidad se aprovechó de la justicia en Guatemala

08:40 AM, Jul 03
Motorista muere en accidente de tránsito en zona 12t
Nacionales

Motorista muere en accidente de tránsito en zona 12

06:39 AM, Jul 03
Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil exigido a víctimat
Nacionales

Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil exigido a víctima

08:20 AM, Jul 03
FIFA explica el gol anulado a Croacia y pone fin a la polémicat
Universo Futbol

FIFA explica el gol anulado a Croacia y pone fin a la polémica

09:46 PM, Jul 02

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalauniversofutbolEstados UnidosCopa del MundoMéxicoredes socialesBrasil
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar