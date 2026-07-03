Motorista fallece en accidente de tránsito en zona 12

El conductor de una motocicleta murió tras sufrir graves lesiones en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este viernes, 3 de julio, en la avenida Petapa y 51ª calle de la zona 12, Ciudad de Guatemala.
Los bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas se comunicaron automovilistas que transitaban por ese sector, quienes alertaron sobre un fuerte percance vial que se había registrado e involucraba a un motorista y un automovilista.
De inmediato se movilizaron las ambulancias al punto señalado, donde los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años en estado inconsciente sobre la cinta asfáltica. A pocos metros de él estaban el vehículo de dos ruedas y un automóvil.
Al evaluar al paciente, se determinó que ya no contaba con signos vitales a consecuencia de politraumatismo, por lo cual los socorristas procedieron a notificar a las autoridades correspondientes acerca de lo ocurrido.
El personal de la Policía Nacional Civil resguarda la escena para quedar a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público, que se encargarán de recabar las evidencias necesarias con el fin de avanzar en las investigaciones para establecer las causas del percance.
Accidentes de tránsito dejan 375 fallecidos en solo dos meses de 2026
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), entre enero y febrero de 2026 se registraron 1 mil 368 percances viales que dejaron 375 fallecidos y 1 mil 356 heridos a nivel nacional.
Brenda Santizo, vocera de la referida oficina, aseguró que para evitar accidentes de tránsito se realizan operativos en los cuales se han impuesto más de 24 mil sanciones por faltas a la Ley de Tránsito y su Reglamento.
La comunicadora citó estadísticas de hechos ocurridos en las carreteras, las cuales fueron elaboradas con base en reportes de la PNC. Enfatizó que el 52% de los percances tienen como protagonista la motocicleta.
"Este es el vehículo más vulnerable dentro de la vía pública y el Departamento de Tránsito ha intensificado operativos en puntos estratégicos a nivel nacional", informó Santizo.