 Cierre vial tras accidente en ruta a El Salvador

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Ruta a El Salvador: Un carril cerrado tras volcar tráiler

El vehículo de transporte de carga chocó contra el arriate central y después volcó en la “vuelta del Chilero”.

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Área donde volcó un tráiler en ruta a El Salvador., Bomberos Voluntarios
Área donde volcó un tráiler en ruta a El Salvador. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito le dan seguimiento a una emergencia vial que se registró este martes, 30 de junio, en el kilómetro 33 de la ruta a El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción del municipio de Villa Canales, Guatemala. El paso en el área está parcialmente cerrado.

Se trata de un accidente vehicular en el que estuvo involucrado el conductor de un tráiler que, por causas no establecidas, perdió el control del volante cuando transitaba por el área conocida como "vuelta del Chilero".

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) detalló que el vehículo de transporte pesado chocó contra el arriate central y posteriormente quedó volcado, obstruyendo el carril derecho hacia oriente.

En ese contexto, se hizo un llamado a los usuarios de esta carretera a tomar las precauciones necesarias, pues se mantiene el cierre en el sector y el paso está siendo regulado para evitar mayores inconvenientes.

Atienden al piloto

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un accidente de tránsito ocurrido en la ruta a El Salvador, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades de emergencia al sector para atender a posibles afectados.

"Elementos de las compañías 69 y 127 fueron destacadas a el kilómetro 33, en la vuelta del Chilero, y evacuaron al piloto del transporte pesado que se encontraba volcado. El paciente fue estabilizado en el lugar y no fue necesario llevarlo al centro asistencial", explicó un portavoz de la institución.

De esta manera, se descartó que el hecho haya dejado personas heridas. Solo se confirmaron daños materiales, ya que el vehículo quedó parcialmente destruido y la carga que llevaba se dispersó sobre la cinta asfáltica.

En el área hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, socorristas y autoridades de tránsito dándole seguimiento a la emergencia.

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