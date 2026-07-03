 Motoristas en Banquetas: Ignoran Carriles para Peatones

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
113
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Nacionales

“Como carril exclusivo”: captan a varios motoristas usando banqueta sin importar peatones

Aunque se han anunciado multas por el uso indebido de espacios que deberían ser seguros para peatones, decenas de motoristas utilizan las aceras para circular

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Motoristas usando banqueta, Captura de video
Motoristas usando banqueta / FOTO: Captura de video
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En las últimas horas ha circulado un nuevo video en el que se denuncia a motoristas que están utilizando espacios no autorizados para circular. Sin importar que las banquetas son espacios seguros en la vía pública para peatones, los conductores de los vehículos de dos ruedas siguen haciendo uso para evitar los congestionamientos en el país. 

El usuario que compartió el video cuestionó el uso casi exclusivo de las banquetas, luego de utilizar las líneas entre carriles en la vía. Este modalidad, que cada vez es más común, pone en riesgo a los peatones, quienes deben evadir y ceder el paso a los motorizados. 

En repetidas ocasiones, las autoridades de tránsito han exhortado a los pilotos a conducirse con respeto al reglamento de tránsito, que busca un ambiente seguro para todas las personas que circulan en la vía pública, ya sea conductores o peatones. 

Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala ha realizado operativos para identificar y sancionar a los motoristas que violan estos espacios públicos.

Amílcar Montejo, portavoz de la institución, ha informado que la multa que aplica para estos casos es de aplicada en Q500, conforme al artículo 184 de la Ley y Reglamento de Tránsito, en su numeral 6, así como en los artículos 152 y 153, que establecen sanciones por utilizar carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para otros medios de transporte o con un uso distinto, como áreas peatonales, ciclovías, vías exclusivas para buses, áreas verdes o zonas de recreación.

Más de 30 motoristas multados por circular en banquetas

Se mantienen operativos de la PMT en cercanías de la calzada La Paz.

En febrero pasado, las autoridades realizaron un operativo en una de las zonas en donde más denuncias de uso indebido de banquetas se han registrado. Se trata de un sector en las cercanías de la calzada La Paz, en el tramo del puente Belice, atrás del cementerio Los Cipreses.

En dicha ocasión, al menos 30 motoristas fueron multados por circular sobre las banquetas, lo que representa para la comuna un ingreso total de Q15 mil por esta falta al reglamento. 

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