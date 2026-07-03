Motoristas en Banquetas: Ignoran Carriles para Peatones

En las últimas horas ha circulado un nuevo video en el que se denuncia a motoristas que están utilizando espacios no autorizados para circular. Sin importar que las banquetas son espacios seguros en la vía pública para peatones, los conductores de los vehículos de dos ruedas siguen haciendo uso para evitar los congestionamientos en el país.
El usuario que compartió el video cuestionó el uso casi exclusivo de las banquetas, luego de utilizar las líneas entre carriles en la vía. Este modalidad, que cada vez es más común, pone en riesgo a los peatones, quienes deben evadir y ceder el paso a los motorizados.
A los motoristas ya no les importa nada. Primero crearon carriles en la calle entre los carros y ahora usan las banquetas como su "carril exclusivo" y sin consecuencias de nada. pic.twitter.com/TT85XJZ7DA— Yo, Zade (@jorgezade) July 3, 2026
En repetidas ocasiones, las autoridades de tránsito han exhortado a los pilotos a conducirse con respeto al reglamento de tránsito, que busca un ambiente seguro para todas las personas que circulan en la vía pública, ya sea conductores o peatones.
Asimismo, la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala ha realizado operativos para identificar y sancionar a los motoristas que violan estos espacios públicos.
Amílcar Montejo, portavoz de la institución, ha informado que la multa que aplica para estos casos es de aplicada en Q500, conforme al artículo 184 de la Ley y Reglamento de Tránsito, en su numeral 6, así como en los artículos 152 y 153, que establecen sanciones por utilizar carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para otros medios de transporte o con un uso distinto, como áreas peatonales, ciclovías, vías exclusivas para buses, áreas verdes o zonas de recreación.
En febrero pasado, las autoridades realizaron un operativo en una de las zonas en donde más denuncias de uso indebido de banquetas se han registrado. Se trata de un sector en las cercanías de la calzada La Paz, en el tramo del puente Belice, atrás del cementerio Los Cipreses.
En dicha ocasión, al menos 30 motoristas fueron multados por circular sobre las banquetas, lo que representa para la comuna un ingreso total de Q15 mil por esta falta al reglamento.