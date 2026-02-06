 Más de 30 motoristas multados por circular en banquetas
Nacionales

Más de 30 motoristas multados por circular en banquetas

Se mantienen operativos de la PMT en cercanías de la calzada La Paz.

., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer que se mantienen acciones de control y verificación en diferentes puntos para identificar incumplimientos de los reglamentos vigentes y garantizar la seguridad de los usuarios de las distintas rutas y de los peatones.

En ese contexto, Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, informó que durante este primer viernes de febrero se realizan acciones operativas contra conductores de motocicletas que circulan los vehículos sobre la banqueta.

Durante horas de la mañana, se confirmó que los agentes han aplicado decenas de multas contra conductores de motocicletas que circulan en áreas no permitidas y ponen en riesgo a quienes caminan en las cercanías de la calzada La Paz, en el tramo del puente Belice, atrás del cementerio Los Cipreses.

"Por favor, tome en cuenta que cerca de 30 motoristas han sido multados por cometer la irresponsabilidad de circular en el área destinada para los peatones", dijo en un mensaje compartido en redes sociales, donde también difundió imágenes de las acciones de la PMT en ese sector.

El vocero hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier incidente vial y poner sus denuncias comunicándose a las líneas telefónicas 1551 o 23801099.

Video muestra a camioneta circulando por la banqueta en zona 10

Un video que circula en redes sociales ha generado sorpresa e indignación entre los usuarios, luego de mostrar al conductor de una camioneta que, por causas aún desconocidas, decidió avanzar varios metros sobre la banqueta en la Diagonal 6 y 12 calle de la zona 10, una de las áreas más transitadas de la capital.

En la grabación, tomada desde otro vehículo que circulaba por el sector, se observa a la camioneta avanzar por la banqueta con aparente tranquilidad, pasando a escasos centímetros de dos peatones que caminaban por el lugar.

Las imágenes empezaron a circular en noviembre de 2025, donde se observa el vehículo identificado con las placas P-369LFF. Según una verificación en el sistema de multas de tránsito, no registra sanciones vigentes.

El video finaliza cuando la camioneta se detiene frente a un semáforo en rojo, sin que se logre determinar si posteriormente se reincorporó a la vía.

