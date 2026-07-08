 Pedro Duque explica cumplimiento de medidas en caso CHN

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Caso CHN: Pedro Duque explica cumplimiento de medidas sustitutivas

El sindicado en el caso del desfalco millonario señaló que las autoridades conocen su ubicación todo el tiempo porque tiene colocado un dispositivo de control telemático.

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Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario., Oscar Grijalva/EU
Pedro Duque, implicado en el caso CHN, donde se investiga un presunto desfalco millonario. / FOTO: Oscar Grijalva/EU
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El presunto líder de la estructura que desfalcó más de 22.5 millones de quetzales al banco Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Pedro Duque, se presentó este miércoles, 8 de julio, a la Torre de Tribunales para el seguimiento de trámites relacionados con su situación legal y se refirió al cumplimiento a las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas.

El pasado 10 de junio, el Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal resolvió que esta persona podría seguir en libertad el proceso penal que enfrenta por los delitos de estafa propia en forma continuada, asociación ilícita y lavado se dinero u otros activos.

Las medidas sustitutivas otorgadas contemplan arresto domiciliario en el departamento de Guatemala, uso de brazalete de control telemático, arraigo y el pago de una caución económica del 1% de lo presuntamente desfalcado al banco.

Asegura cumplimiento de disposiciones

Duque se presentó este miércoles ante el Juzgado Segundo para realizar algunos trámites, incluida la solicitud de oficios para habilitar el registro de firma ante un juzgado del municipio de San José Pinula, Guatemala, y cumplir con el control de asistencia que tiene que hacer periódicamente, según la orden judicial.

De acuerdo con información preliminar, se emitieron ciertos pronunciamientos relacionados con un comportamiento del sindicado que cuestionaba que estuviera respetando las disposiciones que el mes pasado estableció el con respecto a su situación.

Por ello, durante su visita a tribunales fue consultado por los periodistas. El procesado expuso que vio comentarios "lamentables" relacionados con el tema de una supuesta fuga, pero reiteró que justamente su presencia en el lugar obedecía a dar respuesta a las medidas sustitutivas.

"Yo tengo control telemático, todo el tiempo lo he tenido. En ningún momento se ha violado el protocolo del mismo. (...) El Ministerio de Gobernación sabe dónde estoy todo el tiempo. Estoy cumpliendo las medidas que me quedan, por lo mismo vine a apersonarme para que se den cuenta que no tengo ningún problema", explicó.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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