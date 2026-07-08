Moot Legislativo: Universitarios exponen iniciativas de ley sobre seguridad

El Congreso de la República concluyó este miércoles 8 de julio, la etapa de citaciones de la tercera edición del Moot Legislativo Interuniversitario 2026: "El Poder de Proponer", una experiencia que durante tres días reunió a 630 estudiantes universitarios, organizados en 70 bancadas, quienes vivieron de cerca el trabajo legislativo mediante 137 citaciones a funcionarios públicos en el proceso de formulación de sus iniciativas de ley.
Durante esta última jornada, el diputado Julio López, Quinto Secretario de la Junta Directiva y coordinador de la nueva edición, acompañó la citación de varias de las bancadas.
"Para mí es un verdadero honor contar con la participación y el compromiso de cada una de las bancadas que trabajó para que su proyecto de ley sea el mejor. Ese interés demuestra que la juventud sí quiere transformar Guatemala", expresó el diputado, Julio López.
En el desarrollo de las citaciones también participó el diputado Kevyn Escobar, Vocal de la Comisión Permanente quien acompañó a los integrantes de la bancada Pulso, integrada por estudiantes de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos (Usac), para conversar con Heidy Orellana, subdirectora de la Dirección General de Transportes, para fortalecer la iniciativa "Ruta Segura", enfocada en incorporar cámaras de videovigilancia al transporte público.
Los jóvenes demostraron que la participación ciudadana también se construye desde las aulas universitarias
Las discusiones también abordaron temas de infraestructura vial y seguridad digital. La bancada Juntos al Cambio intercambió criterios con el brigadier Manuel Adriano, de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) de la cartera de Comunicaciones, sobre mantenimiento de carreteras, seguridad vial y regulación del transporte colectivo.
Con la clausura de esta etapa, el Moot Legislativo Interuniversitario 2026 inicia la fase de evaluación técnica. Un equipo de expertos asesores seleccionará a 36 bancadas, las cuales regresarán en agosto al Congreso de la República para presentar y defender sus iniciativas de ley ante los integrantes de la Junta Directiva y, posteriormente, debatirlas en el Hemiciclo Parlamentario.
El legado del Moot Legislativo
El Moot Legislativo Interuniversitario ya se ha consolidado como una vía de participación efectiva para los jóvenes. En 2024 la competencia generó la iniciativa de ley 6443, enfocada en fomentar el pensamiento crítico en la educación nacional. En 2025, el Moot permitió la creación de la iniciativa 6680, orientada a la gestión de la contaminación por olores.
Organizadores destacaron que esta dinámica lleva dos años consecutivos impulsando propuestas transformadoras y fomentando la cultura legislativa entre las nuevas generaciones.
Con información del Congreso de la República*