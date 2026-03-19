 Propuestas de Ley de Jóvenes sobre Seguridad en Moot 2026
Nacionales

Jóvenes podrán proponer leyes innovadoras sobre seguridad en el Moot Legislativo 2026

El Congreso de Guatemala inició la primera fase de la tercera edición del Moot Legislativo, invitando a jóvenes universitarios a proponer soluciones innovadoras sobre seguridad, con plazo de inscripción hasta el 18 de abril.

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Moot Legislativo 2026, X
Moot Legislativo 2026 / FOTO: X

El Congreso de la República abrió oficialmente la convocatoria para el tercer Moot Legislativo Interuniversitario, edición 2026, con el cual promueve la participación de la juventud universitaria en procesos legislativos reales. El Moot Legislativo 2026 tiene como tema central la "seguridad".

Los estudiantes deberán conformar equipos de hasta nueve integrantes, pertenecientes a una misma universidad aunque estén inscritas en distintas carreras. El reto es diseñar una iniciativa de ley viable que aborde la seguridad ciudadana, gestione la reducción de riesgos sociales y culturales y, a la vez, fortalezca el cumplimiento de las leyes.

La inscripción está abierta hasta el 18 de abril para estudiantes activos en cualquier universidad del país. Los equipos funcionarán como bancadas dentro de la competencia y participarán en diferentes etapas durante siete meses continuos.

Participación ciudadana 

La iniciativa fue presentada por el diputado Julio López, Quinto Secretario de la Junta Directiva, quien, junto a la Dirección Legislativa y la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL), coordinará la organización del evento este año. El anuncio se realizó el 18 de marzo durante una conferencia de prensa, donde se destacó la importancia de ofrecer espacios que permitan a universitarios, con edades entre 18 y 35 años, desarrollar y proponer soluciones a problemáticas nacionales.

López indicó que con esta iniciativa se busca promover la participación ciudadana desde la juventud e invitó a todos los jóvenes a inscribirse para esta nueva edición. 

Dinámica Competitiva y Experiencia Legislativa

Cada grupo deberá preparar un documento que presente una propuesta de ley aplicable a la realidad guatemalteca. Los participantes no solo aprenderán sobre la formulación de leyes, sino que también experimentarán el análisis y la discusión plenaria, al igual que los legisladores en el Congreso.

El diputado López recalcó que el Moot Legislativo es una oportunidad única para que la juventud aplique los conocimientos adquiridos en sus carreras y aporte soluciones reales. El equipo ganador verá su iniciativa presentada ante el Pleno para su trámite oficial en el Congreso.

El legado del Moot Legislativo

El Moot Legislativo Interuniversitario ya se ha consolidado como una vía de participación efectiva para los jóvenes. En 2024 la competencia generó la iniciativa de ley 6443, enfocada en fomentar el pensamiento crítico en la educación nacional. En 2025, el Moot permitió la creación de la iniciativa 6680, orientada a la gestión de la contaminación por olores.

Organizadores destacaron que esta dinámica lleva dos años consecutivos impulsando propuestas transformadoras y fomentando la cultura legislativa entre las nuevas generaciones.

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