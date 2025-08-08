Jóvenes Universitarios: Protagonistas en Legislación Ambiental 2025

El Congreso de la República da la bienvenida a la segunda edición del Moot Legislativo Interuniversitario 2025, una iniciativa que reúne a jóvenes universitarios de todo el país para fomentar el desarrollo de propuestas legislativas enfocadas en la protección del medio ambiente. Este evento, que se lleva a cabo bajo la organización de la X Legislatura, busca empoderar a los estudiantes en el ámbito legislativo y dar voz a sus inquietudes en materia ambiental.
Este año, el concurso ha sido un gran éxito, con la participación de 391 estudiantes organizados en 65 equipos provenientes de diversas instituciones educativas públicas y privadas. Los jóvenes han estado participando en capacitaciones intensivas sobre cómo elaborar proyectos de ley, además de validar sus ideas con funcionarios gubernamentales a lo largo de este proceso. Todo culmina con una presentación de sus iniciativas en el Hemiciclo Parlamentario, donde se lleva a cabo un enriquecedor ejercicio de debate legislativo.
Propuestas orientadas al desarrollo sostenible
El pasado 15 de julio, un total de 30 equipos seleccionados presentaron sus propuestas, las cuales se centran en una agenda legislativa que promueve el Desarrollo Sustentable y aborda temas cruciales relacionados con el Cambio Climático. Esta participación activa de los jóvenes refleja su firme compromiso con los desafíos ambientales que enfrenta el país y su interés en contribuir de manera propositiva.
Se espera que en los próximos días se anuncien los 20 equipos finalistas que continuarán en la siguiente fase del evento. Para el próximo 12 de agosto, está programada una reunión que simulará una instancia de Jefes de Bloque, donde se realizará un sorteo que definirá el orden de participación en la gran final.
La etapa culminante de esta competencia se llevará a cabo el miércoles 13 de agosto en el Hemiciclo Parlamentario. Allí, se premiará al bloque que resulte ganador, así como a otros destacados como el mejor orador, el mejor jefe de bloque y el mejor expositor. Este reconocimiento pone de relieve el talento, la preparación y la dedicación de los jóvenes que participan en el evento.
Una plataforma única para el cambio
El Moot Legislativo Interuniversitario 2025 se establece como una plataforma invaluable para que las nuevas generaciones se involucren activamente en el proceso legislativo. A través de esta experiencia, los estudiantes tienen la oportunidad de contribuir con ideas innovadoras y enfoques concretos para mejorar el bienestar ambiental del país. La participación en este evento no solo promueve habilidades legislativas, sino que también incentiva a los jóvenes a convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.
De esta manera, la segunda edición del Moot Legislativo Interuniversitario no es solo una competencia, sino un esfuerzo conjunto para formar a los líderes del mañana que tomen acciones decisivas en el ámbito legislativo, en favor de un entorno más sostenible y saludable para todos. Los estudiantes están demostrando que su voz es crucial en la construcción de un futuro más consciente en términos ambientales.