 Tránsito en la capital: Caída de árbol y tráiler averiado

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Caída de árbol y tráiler con fallas complican el tránsito en la capital

Los incidentes viales ocurrieron en las zonas 2 y 12.

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., PMT capitalina/Montejo
. / FOTO: PMT capitalina/Montejo
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Complicaciones para el tránsito se reportan este jueves, 9 de julio, en diferentes sectores de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento a las emergencias y regulan la movilidad vial para reducir el impacto que los incidentes han generado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) dio a conocer que un árbol se desplomó al final de la 3ª avenida y 27 calle, finca El Zapote, zona 2 capitalina. Las ramas y el tronco cayeron en la vía pública y han generado una obstrucción total para la circulación vehicular en el sector.

"Se coordina con las dependencias correspondientes para su retiro y se brinda regulación del tránsito mientras se atiende la emergencia", informó Amílcar Montejo, portavoz de la institución.

Vehículos con fallas obstaculizan paso

Otro incidente vial se reportó en la avenida Petapa y 52 calle de la zona 12, donde un cabezal con fallas mecánicas se quedó detenido en la vía pública, obstruyendo el tramo hacia el norte.

Según las autoridades de tránsito, esta situación afecta severamente a usuarios provenientes de Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Las diligencias están en desarrollo para poder habilitar el tramo lo antes posible. Ya se coordinó una grúa para iniciar maniobras y retirar el vehículo averiado.

Otra área con complicaciones es el kilómetro 8.5 de la carretera a El Salvador, en jurisdicción de la zona 10 capitalina, pues un tráiler con desperfectos mecánicos en el sistema de arranque se quedó detenido sobre el carril izquierdo.

Se realizan las gestiones correspondientes para su movilización y evitar mayor impacto a la circulación vehicular.

Mientras tanto, en la avenida Petapa y 45 calle, zona 12, permanece un vehículo con desperfectos mecánicos. No obstaculiza la circulación vehicular y se espera del servicio de grúa para su retiro.

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