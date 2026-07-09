 Encuentran dos cuerpos en la vía pública en Villa Canales

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Localizan a dos personas fallecidas en Villa Canales

Los cuerpos fueron abandonados en el tramo que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.

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Los cuerpos de socorro confirmaron que en horas de la madrugada de este jueves, 9 de julio, fueron localizadas dos personas fallecidas en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que conduce de Villa Canales hacia la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida sobre el caso, los transeúntes alertaron sobre la presencia de dos bultos sospechosos sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos para darle seguimiento a la situación.

Los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente y constataron que sobre la cinta asfáltica, a orillas de la banqueta, se encontraban los cadáveres de dos personas que habían sido abandonados por desconocidos.

Los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en nailon y sábanas. Debido a esta situación, no se pudo detemrinar el sexo, la identidad y las causas de la muerte de las víctimas.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) cerraron el área para resguardar la escena y que se pudieran iniciar las investigaciones correspondientes.

Hallan dos personas fallecidas en la zona 18

Los cuerpos de las víctimas fueron abandonados dentro de bolsas plásticas.

Jornada violenta

Suman siete los cuerpos de personas que han sido abandonados en la vía pública en las últimas 24 horas en diferentes sectores, incluyendo los hallados este jueves en Villa Canales.

El pasado miércoles fueron encontrados los restos de cinco personas. Dos de las víctimas permanecían en un sector de la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala, donde los vecinos reportaron a las autoridades que había bultos envueltos en bolsas y, tras la verificación correspondiente, se constató la pérdida de estas vidas.

Mientras tanto, se reportó el hallazgo de otros tres cadáveres en la colonia San Rafael III, zona 18 capitalina, los cuales presentaban señales de violencia. Hasta el momento, ninguno de los fallecidos ha podido ser identificado.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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