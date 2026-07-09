Motocicleta calcinada hallada en San Juan Sacatepéquez

Una motocicleta completamente calcinada fue localizada en horas de la mañana de este jueves, 9 de julio, abandonada en un camino de terracería que comunica hacia el caserío Santa Fe Ocaña, jurisdicción de la aldea Cruz Blanca, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a un incendio en el sector, por lo que elementos de esa entidad acudieron al lugar para atender la emergencia.
Al arribar, los socorristas confirmaron que el vehículo de dos ruedas ya había sido consumido por las llamas y permanecía completamente calcinado sobre la carretera de terracería.
La institución detalló que el personal realizó un rastreo en los alrededores; sin embargo, no pudo localizar a ninguna persona vinculada con el hecho.
Incendio de motocicleta en Amatitlán
En un hecho que generó sorpresa entre vecinos, en mayo de 2026 quedó registrado en video el momento en que un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, incendió su propia motocicleta en la colonia Esmeralda, aldea El Rincón, en Amatitlán.
De acuerdo con testimonios de residentes del sector y material audiovisual que circula en redes sociales, el incidente se originó cuando el sujeto habría sostenido una discusión de pareja que escaló rápidamente hasta derivar en un acto de violencia contra su propio vehículo.
Según se observa en las imágenes difundidas, el hombre habría rociado combustible sobre la motocicleta y posteriormente le prendió fuego en plena vía pública, mientras aparentaba encontrarse bajo los efectos del alcohol.
En cuestión de segundos, las llamas consumieron por completo el vehículo de dos ruedas, generando alarma entre los vecinos que fueron testigos del hecho.
Habitantes del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propagara a viviendas cercanas u otros vehículos. A pesar de la rápida propagación del incendio, no se reportaron personas heridas de forma inmediata.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del individuo involucrado ni han informado si ya se han iniciado diligencias para establecer responsabilidades por lo ocurrido.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7