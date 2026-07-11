 Accidentes de motocicleta dejan 4 fallecidos este sábado

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Accidentes de motocicleta dejan cuatro fallecidos este sábado

Después de un choque de motocicletas en la ruta al Atlántico, los bomberos confirmaron el deceso de tres personas.

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En uno de los accidentes, tres personas fallecieron, según los rescatistas., Bomberos Municipales Departamentales.
En uno de los accidentes, tres personas fallecieron, según los rescatistas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la tarde de este sábado, 11 de julio de 2026, ocurrieron dos accidentes de motocicletas con saldo de cuatro personas fallecidas. El primero de los accidentes ocurrió antes del atardecer en el kilómetro 115 de la carretera al Atlántico, donde dos conductores chocaron de frente, por causas que se están investigando.

El trágico incidente fue cubierto por elementos de la estación de Usumatlán, a bordo de la ambulancia RD-45. Luego de realizar un diagnóstico, los paramédicos confirmaron que los tres implicados en el accidente de tránsito fallecieron a causa de los golpes recibidos.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) atendió el primero de los accidentes viales, coordinando señalización y personal para alertar y evitar otros precances en el área del siniestro. Como consecuencia de la tragedia, las autoridades acordonaron el área del accidente, para que el Ministerio Público hiciera las diligencias pertinentes.

El segundo de los accidentes ocurrió en el ingreso a Los Cipreses, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapán. En ese lugar, un motorista perdió el control de su vehículo, por lo que derrapó sobre la cinta asfáltica, cayendo a un tragante de cinco metros de profundidad.

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Lamentan deceso en accidente de motocicleta

Paramédicos de Bomberos Municipales Departamentales, destacados en el municipio de San Francisco el Alto, atendieron el accidente de tránsito. Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron sacar a la víctima, confirmando que ya no contaba con vida.

En ambos escenarios, las autoridades notificaron al Ministerio Publico para realizar las acciones de identificación de los fallecidos. Las autoridades trabajaron en ambos lugares y tras las acciones de ley ordenaron que los cuerpos fueran trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

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