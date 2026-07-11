Masagua: Momentos de tensión por tiroteo en plena entrevista

La balacera que interrumpió una entrevista de Fernanda Arriola, viuda del alcalde Nelson Luciano Marroquín, en Masagua, Escuintla, quedó captada en un video que se volvió tendencia este sábado, 11 de julio de 2026. En la secuencia, se logra apreciar que el sonido de las balas interrumpió la intervención de Arriola, quien de inmediato buscó un lugar para refugiarse, mientras varios miembros de su seguridad activaron un protocolo de protección.
El momento de tensión también puso en alerta a varias madres de familia y niños que participaban en un evento público, aunque por el momento se desconoce si hubo capturas o heridos por el incidente armado. Cabe destacar que Fernanda Arriola es la viuda del exalcalde de la localidad Nelson Luciano Marroquín, quien fue asesinado cuando participaba en un desfile navideño.
En esta ocasión, uno de los reporteros locales, quien efectuaba la entrevista y una transmisión en vivo salió con dirección hacia la calle en Masagua, Escuintla, sin embargo, no se pudo observar qué ocurrió tras el sonido de los disparos. En el recorrido que hizo el periodista se logra apreciar alarma entre varios de los asistentes y varios vehículos estacionados en el inmueble donde se desarrollaba la actividad.
Mientras se escuchaban las detonaciones de arma de fuego, una mujer que participaba en el evento empezó a llamar a la calma a los asistentes. La mujer aseguraba que el sonido de las balas provenía de la vecindad, tratando de dar tranquilidad a los asistentes.
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Alcalde fue asesinado durante desfile navideño en Masagua
Fue el 6 de diciembre de 2025 cuando el jefe edil del referido municipio fue agredido con arma de fuego. El político participaba en un desfile navideño, momento que un sicario aprovechó para disparar en su contra, cuando recorrían la aldea Obero.
El alcalde, Nelson Marroquín, falleció a causa de la gravedad de las heridas de bala que recibió. El asesinato llenó de luto el referido municipio y hasta la fecha no se tienen avances en el proceso de investigación para dar con los autores materiales e intelectuales del crimen.