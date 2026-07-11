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Mujer y hombre capturados por fingir secuestro en Quiché

Según las investigaciones, los aprehendidos exigían Q80 mil de rescate, por la liberación de la supuesta secuestrada.

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La PNC informó que los detenidos fingieron un secuestro para exigir dinero a familiares., PNC de Guatemala.
La PNC informó que los detenidos fingieron un secuestro para exigir dinero a familiares. / FOTO: PNC de Guatemala.
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El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) descubrió que una mujer y un hombre fingían un secuestro para exigir dinero en efectivo a familiares, por lo que ambos fueron capturados este sábado, 11 de julio de 2026. Según las investigaciones, los detenidos pedían la suma de Q80 mil, asegurando que la mujer había sido víctima de un secuestro.

Las autoridades explicaron que la denuncia del presunto secuestro se interpuso ante el Ministerio Público (MP) el pasado 7 de julio de 2026. El documento afirmaba que el plagio había ocurrido en el departamento del Quiché.

Las acciones para detener a los implicados en el supuesto secuestro se ejecutaron la aldea Carranza, departamento de San Juan Sacatepéquez, específicamente en la carretera hacia el municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

La PNC informó que los detenidos fueron identificados como Oved, de 29 años y Ana, quien fingió haber sido secuestrada para exigir el dinero del rescate. Las autoridades informaron que ambos detenidos fueron consignados por el delito de "simulación de delito de plagio o secuestro".

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Decomisos en el operativo contra el secuestro

La PNC informó que, durante las acciones para detener a los involucrados, lograron decomisar un teléfono celular, Q4 mil 040 en efectivo y un vehículo con placas de circulación P433GDS.

Los agentes de la PNC indicaron que todos los objetos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte de la investigación.

Al momento de la detención, la mujer que era supuesta víctima del secuestro vestía traje típico, chancletas negras y un suéter de color negro. Su acompañante vestía pantalón negro, zapatos formales de color negro y una playera de color azul.

Después del operativo, ambos capturados fueron llevados ante un juzgado de turno, en donde un juez les hizo saber las razones de su captura. Posteriormente se conocerá si los señalados son ligados a proceso penal y prisión preventiva.

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