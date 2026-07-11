 Advierten por saturación de suelos en Livingston e Izabal

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Advierten riesgos por saturación de suelos en Livingston, Izabal

El ente científico señaló que la saturación de suelos alcanza el 90 % hasta los 30 centímetros de profundidad en estos lugares.

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Las inundaciones afectaron varios municipios de Izabal y Alta Verapaz en horas recientes., Conred.
Las inundaciones afectaron varios municipios de Izabal y Alta Verapaz en horas recientes. / FOTO: Conred.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que la saturación de agua en los suelos de Livingston, Izabal alcanzó el 90 % en tan solo 30 centímetros de profundidad, lo que puede contribuir a la crecida de ríos, riachuelos, quebradas y zanjones.

El ente científico añadió que como consecuencia se pueden producir inundaciones y otros incidentes relacionados a las lluvias, por lo que hizo un llamado a la precaución en estos municipios del departamento de Izabal.

Recientemente, La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó una inundación en la aldea Rubel Cacao, del municipio de Linvinston, departamento de Izabal. En imágenes, se pudo constatar que el poblado se vio afectado una fuerte cantidad de agua que afectó varias viviendas.

Conred informó que en el lugar desarrollaron acciones que forman parte del plan de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, tomando en cuenta la cantidad de agua en la localidad. Según las fotografías compartidas, el agua afectó los cimientos de viviendas construidas con varios tipos de material.

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Más inundaciones a causa de las lluvias

Conred reportó que, en cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, se brindó atención a las inundaciones registradas en los barrios La Vilmita, La Pedrera, El Manantial, Nuevo Nacimiento, La Pista y la colonia Vida Nueva, entre otros sectores de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

Representantes de Conred entrevistaron a varias personas afectadas por las inundaciones en estas localidades, con el objetivo de identificar las necesidades de los damnificados, así como establecer si las casas sufrieron averías por el agua.

Cabe recordar que, ante las lluvias previstas para las próximas horas, las autoridades recomendaron tener precaución, especialmente en las áreas cercanas a los ríos, por posibles crecidas de caudal. Pidieron a las personas no cruzar ríos o afluentes que presenten incremento en su caudal, para evitar ser arrastradas por la fuerza de la corriente.

Asimismo, pidieron tener precaución al salir a carretera, por posibles daños en la red vial.

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Varias viviendas se vieron afectadas por una inundación en Livinston, Izabal. - Conred.

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