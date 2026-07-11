 Onda del Este incrementará las lluvias este sábado

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Nacionales

Onda del Este incrementará las lluvias a partir de este sábado

El Insivumeh pronosticó un aumento en las lluvias sobre el territorio nacional, a causa del ingreso de humedad por una Onda del Este.

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El ente de pronósticos anunció un incremento en el ingreso de humedad., Pixabay
El ente de pronósticos anunció un incremento en el ingreso de humedad. / FOTO: Pixabay
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Según un reporte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) el ingreso de una Onda del Este causará un aumento de lluvias a partir de este sábado, 11 de julio de 2026, en el territorio nacional. El pronosticador, Cleofas Culajay, informó desde el Centro de Monitoreo del Insivumeh que este fenómeno incrementará las precipitaciones en general, sobre todo el país.

El experto informó que los mayores acumulados de lluvias se pueden esperar en el Caribe, la Franja Transversal del Norte y Altiplano Central. "El domingo se espera que las lluvias se sigan presentando, principalmente en las regiones del sur al centro del país", informó Culajay.

Otro efecto de la Onda del Este es que a partir de este sábado se espera que la temperatura descienda un par de grados, como consecuencia del incremento de las nubes sobre el territorio nacional, indicó el experto. En consecuencia, sobre el norte, caribe y valles de oriente, las temperaturas que se pueden presentar estarán entre los 31 y 33 grados.

Asimismo, en las regiones del Pacífico y Boca Costa, se esperan temperaturas de entre los 34 y 36 grados. En el área central se esperan temperaturas que oscilarán entre los 23 y 25 grados, mientras que en el occidente se esperan temperaturas de entre 21 y 23, indicó el experto.

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Onda del Este permitirá un domingo más cálido

Culajay informó que el domingo será un poco más cálido porque sobre el norte, caribe, valles de oriente, Pacífico y Boca Costa las temperaturas que se pueden presentar estarán entre los 35 y 37 grados.

Mientras tanto, en la región central, las temperaturas podrán oscilar entre las 26 o 27 grados. En el occidente, se esperan temperaturas que van de los 23 a 25 grados.

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