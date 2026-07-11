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Evacúan al menos cinco comunidades por inundaciones

Las fuertes lluvias causaron inundaciones y la evacuación de varias personas en cinco comunidades de Fray Bartolomé de las casas.

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Las lluvias causaron inundaciones en Fray Bartolomé de Las Casas. , Bomberos Municipales Departamentales.
Las lluvias causaron inundaciones en Fray Bartolomé de Las Casas. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Bomberos Municipales Departamentales reportaron que varias personas fueron evacuadas la tarde de este sábado, 11 de julio de 2026, a causa de las lluvias que causaron inundaciones en al menos cinco comunidades de Fray Bartolomé de las Casas, departamento de Alta Verapaz.

Cecilio Chacaj, vocero del Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales, informó que los paramédicos desplegaron un operativo en todo el lugar para ayudar a evacuar a varias familias afectadas.

Elementos de la estación de Fray Bartolomé de Las Casas, a bordo de unidades, realizan recorridos para trasladar a los pobladores hacia lugares seguros y albergues temporales. Según un listado compartido, en total fueron cinco comunidades las afectadas por las lluvias.

Los informes preliminares indicaron que las áreas afectadas son el barrio Los Laureles, barrio La Vilmita, barrio Santa Rosa, comunidad Chinacobejá y el sector María del Carmen.

En más noticias del invierno: Advierten riesgos por saturación de suelos en Livingston, Izabal; el ente científico señaló que la saturación de suelos alcanza el 90 % hasta los 30 centímetros de profundidad.

Advierten riesgos por saturación de suelos en Livingston, Izabal

El ente científico señaló que la saturación de suelos alcanza el 90 % hasta los 30 centímetros de profundidad en estos lugares.

Albergados a causa de las inundaciones

El referido cuerpo de rescate indicó que las personas evacuadas fueron trasladadas a casas de familiares y otros afectados tuvieron que ser hospedados en un albergue instalado en el salón comunal del barrio La Vilmita y en la Casa de la Cultura de Fray Bartolomé de Las Casas.

Los rescatistas indicaron que los residentes afectados permanecerán en el área mientras disminuya el nivel del agua y las autoridades evalúen las condiciones en las zonas afectadas.

"Los cuerpos de socorro mantienen monitoreo constante en el municipio y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y evitar transitar por áreas inundadas", instaron.

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