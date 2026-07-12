Presidente Bernardo Arévalo destaca el compromiso de la PNC

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, destacó que la Policía Nacional Civil (PNC) "es una institución que permanece en Guatemala, para el futuro", en el marco de su 29 aniversario. "Reconocemos su compromiso de proteger a las familias guatemaltecas y fortalecer la seguridad de nuestro país", declaró Arévalo en un mensaje por medio de sus redes sociales.
Arévalo presenció el desfile de aniversario de la PNC desde el frente del Palacio Nacional de la Cultura. Además de observar cómo marcharon los policías, el mandatario observó algunas maniobras y ejercicios que se exhibieron ante la población.
Arévalo observó los actos protocolarios, acompañado del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Cuando las unidades de la PNC completaron su llegada a la Plaza de la Constitución, todos los presentes entonaron el Himno Nacional de Guatemala.
Franisco Pérez, capellán de la PNC, dirigió las palabras iniciales en los actos protocolarios y en su discurso dio gracias a Dios por los 29 años de la PNC. "Podemos decir, como dijo el Rey David: Hasta aquí nos ha ayudado Jehová", reflexionó.
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Capellán pide a Dios por la PNC
Pérez citó el Salmo 127, en donde se afirma que "si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia". En ese sentido, el capellán aseguró que "hay un ser supremo que fortalece esta Guatemala, el país de la eterna primavera".
"Como el himno nacional dice, Guatemala tu nombre inmortal, es inmortal porque sabemos que Dios está con nosotros", declaró el ministro. Posteriormente, el religioso dedicó otras porciones de la biblia a Guatemala, resaltando las bendiciones de Dios.
Finalmente, Pérez elevó una oración por la PNC, respetando el criterio religioso de cada uno de los asistentes.
Ministro de Gobernación destaca el papel de la PNC
El jefe de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda Sandova, también emitió un discurso en el que resumió la misión de la PNC a dos palabras que, a la vez, son el eslogan de la institución: "Proteger y servir".
Villeda aseguró que el aniversario no solo pertenece a la institución, sino a todas las personas que se han puesto el uniforme para servir en todo el territorio nacional. Agregó que el festejo pertenece a quienes trabajan en las comunidades, caminos y lugares lejanos, como a sus familiares, que entienden el significado del sacrificio.
El funcionario recordó que la PNC nació como resultado de los Acuerdos de Paz y por eso llegó a su 29 aniversario en 2026.