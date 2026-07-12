 Presidente Bernardo Arévalo destaca el compromiso de la PNC

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
After ET
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
After ET
France FRA
14/07 13:00 HS
Spain SPA
England ENG
15/07 13:00 HS
Argentina ARG
Nacionales

Presidente Bernardo Arévalo destaca el compromiso de la PNC

Durante el 29 aniversario de la PNC, el presidente, Bernardo Arévalo, destacó el trabajo de los agentes en favor de la seguridad.

Compartir:
Bernardo Arévalo resalta logros de la PNC en su 29.º aniversario., Mingob
Bernardo Arévalo resalta logros de la PNC en su 29.º aniversario. / FOTO: Mingob
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, destacó que la Policía Nacional Civil (PNC) "es una institución que permanece en Guatemala, para el futuro", en el marco de su 29 aniversario. "Reconocemos su compromiso de proteger a las familias guatemaltecas y fortalecer la seguridad de nuestro país", declaró Arévalo en un mensaje por medio de sus redes sociales.

Arévalo presenció el desfile de aniversario de la PNC desde el frente del Palacio Nacional de la Cultura. Además de observar cómo marcharon los policías, el mandatario observó algunas maniobras y ejercicios que se exhibieron ante la población.

Arévalo observó los actos protocolarios, acompañado del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Cuando las unidades de la PNC completaron su llegada a la Plaza de la Constitución, todos los presentes entonaron el Himno Nacional de Guatemala.

Franisco Pérez, capellán de la PNC, dirigió las palabras iniciales en los actos protocolarios y en su discurso dio gracias a Dios por los 29 años de la PNC. "Podemos decir, como dijo el Rey David: Hasta aquí nos ha ayudado Jehová", reflexionó.

En otras noticias: El Trébol de Vista Hermosa fue escenario de un accidente de autobús que dejó a un hombre fallecido.

Accidente de autobús deja un fallecido en Vista Hermosa, zona 15

El Trébol de Vista Hermosa fue escenario de un accidente de autobús que dejó a un hombre fallecido.

Capellán pide a Dios por la PNC

Pérez citó el Salmo 127, en donde se afirma que "si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia". En ese sentido, el capellán aseguró que "hay un ser supremo que fortalece esta Guatemala, el país de la eterna primavera".

"Como el himno nacional dice, Guatemala tu nombre inmortal, es inmortal porque sabemos que Dios está con nosotros", declaró el ministro. Posteriormente, el religioso dedicó otras porciones de la biblia a Guatemala, resaltando las bendiciones de Dios.

Finalmente, Pérez elevó una oración por la PNC, respetando el criterio religioso de cada uno de los asistentes.

Ministro de Gobernación destaca el papel de la PNC

El jefe de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda Sandova, también emitió un discurso en el que resumió la misión de la PNC a dos palabras que, a la vez, son el eslogan de la institución: "Proteger y servir".

Villeda aseguró que el aniversario no solo pertenece a la institución, sino a todas las personas que se han puesto el uniforme para servir en todo el territorio nacional. Agregó que el festejo pertenece a quienes trabajan en las comunidades, caminos y lugares lejanos, como a sus familiares, que entienden el significado del sacrificio.

El funcionario recordó que la PNC nació como resultado de los Acuerdos de Paz y por eso llegó a su 29 aniversario en 2026.

En Portada

Presidente Bernardo Arévalo destaca el compromiso de la PNCt
Nacionales

Presidente Bernardo Arévalo destaca el compromiso de la PNC

12:38 PM, Jul 12
PNC celebra su 29 aniversario con desfile en el centro cívicot
Nacionales

PNC celebra su 29 aniversario con desfile en el centro cívico

09:37 AM, Jul 12
Video revela cómo ocurrió el accidente de autobús en zona 15t
Nacionales

Video revela cómo ocurrió el accidente de autobús en zona 15

11:14 AM, Jul 12
Anuncian cierre de calles en Mixco por feria de los 500 añost
Nacionales

Anuncian cierre de calles en Mixco por feria de los 500 años

08:54 AM, Jul 12
Meta elimina función de IA tras críticas por el uso de fotos públicas de Instagramt
Tecnología

Meta elimina función de IA tras críticas por el uso de fotos públicas de Instagram

08:57 AM, Jul 12

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026universofutbolGuatemalaEstados UnidosArgentinaMessiFIFACopa del Mundo
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar