 Triple choque deja daños en km. 57.5 de ruta Interamericana

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Triple choque deja daños en km. 57.5 de ruta Interamericana

Autoridades viales realizan operativos de prevención tras múltiple colisión en el kilómetro 57.7 de la carretera Interamericana.

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Según las autoridades, en el lugar ocurrió una múltiple colisión., Captura de pantalla.
Según las autoridades, en el lugar ocurrió una múltiple colisión. / FOTO: Captura de pantalla.
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Un cabezal y otros dos carros impactaron entre sí en un triple choque que ocurrió la tarde de este domingo, 12 de julio de 2026, en el kilómetro 57.5 de la carretera Interamericana, sector del Liberamiento de Chimaltenango. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) envió agentes a este lugar para gestionar el tránsito.

Según las autoridades, el accidente ocurrió en el carril derecho de la pista con sentido hacia occidente. Provial trabajó en el lugar para regular el paso y advertir a los conductores acerca del percance, para evitar otros choques en el área.

Según las imágenes, el triple choque fue protagonizado por el cabezal de un tráiler color rojo, un carro tipo sedán de color blanco. En el lugar, varias personas discutieron entre sí para resolver responsabilidad por los gastos en los que incurrieron.

Al área del accidente de tránsito también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil para mediar con los involucrados. Asimismo, se espera que en breve los automóviles sean movilizados con el apoyo de una grúa.

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Choque causa daños en San Cristóbal

Mientras tanto, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, un picop chocó en la 6a. calle del bulevar Sur, de la zona 8 de Mixco. Las autoridades de tránsito de esta jurisdicción únicamente reportaron daños materiales.

Tránsito Mixco envió agentes a verificar el percance para dar apoyo y regular el paso de otros vehículos por el sector. El chofer del automotor perdió el control por causas que se desconocen, reportaron las autoridades.

Los cuerpos de socorro no reportaron personas heridas en ninguno de los dos accidentes. En el sector de la ruta Interamericana, las imágenes compartidas por Provial mostraron una larga fila de vehículos, debido a que el tramo de dos carriles se reducía a uno solo.

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