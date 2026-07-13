 Ruta al Atlántico: Colisión y caída de poste causan cierres

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Fuerte colisión y caída de poste generan cierres en la ruta al Atlántico

Los hechos ocurrieron en áreas de Zacapa e Izabal.

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Un hecho de tránsito se registró durante la madrugada de este lunes, 13 de julio, en el kilómetro 260 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en jurisdicción del municipio de Morales, Izabal. El saldo fue de una persona fallecida, dos heridas y serias complicaciones para la circulación vehicular.

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que en el referido sector ocurrió una colisión que involucró a los conductores de un tráiler y una camioneta agrícola. Las causas no han sido establecidas.

Los cuerpos de socorro trasladaron unidades de emergencia al sector, en seguimiento a reportes de transeúntes que reportaban varias personas afectadas como consecuencia del incidente.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a tres lesionados. Lamentablemente, uno de ellos ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaba. Mientras tanto, los otros dos pacientes fueron trasladados a un centro asistencial para recibir la atención médica necesaria.

Hasta el momento, ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Cierre total de la ruta

La Provial informó que, como consecuencia del accidente, el paso permanece cerrado momentáneamente en ambos sentidos en el km. 260, mientras las autoridades realizan las labores de atención de la emergencia, el procesamiento de la escena y coordinan el retiro de los vehículos involucrados.

La entidad recomendó a los automovilistas tomar precauciones, atender las indicaciones del personal en el lugar y considerar rutas alternas mientras se restablece la circulación.

Poste caído obstaculiza el paso

Las brigadas de Provial también mantienen presencia en el kilómetro km 134 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción del municipio de Río Hondo, Zacapa, debido a complicaciones generadas por la caída de un poste.

La estructura del alumbrado público se desplomó durante la madrugada y se encuentra obstruyendo el carril hacia el norte. Por ello, se alterna el paso vehicular en el sector.

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