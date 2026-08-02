 Accidente de mototaxi deja tres niños heridos en San Marcos
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Accidente de mototaxi deja tres niños heridos en San Marcos

Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que fue necesario trasladar a los tres menores de edad haca un centro asistencial.

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Los tres menores presentaron heridas que ameritaron ser enviados a un centro asistencial., Bomberos Municipales Departamentales.
Los tres menores presentaron heridas que ameritaron ser enviados a un centro asistencial. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
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Tres niños resultaron heridos luego de que el mototaxi en el que viajaban se accidentara en la ruta hacia Tajumulco, departamento de San Marcos, la tarde de este domingo, 2 de agosto de 2026. Bomberos Municipales Departamentales confirmaron que el chofer de la unidad de transporte perdió el control y volcó sobre la cinta asfáltica.

Tras el llamado de alerta de varias personas, los rescatistas que laboran en la estación de Tocache enviaron paramédicos para atender la emergencia. Tras una evaluación, los rescatistas le dieron los primeros auxilios a los menores de edad, para después trasladarlos al Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos.

A bordo de la ambulancia RD-04, los rescatistas trasladaron a los tres niños al centro asistencial, donde quedaron al resguardo y tratamiento del personal médico de turno. En imágenes se pudo observar que los paramédicos cargaron a los menores para ingresarlos a la sala de emergencia del centro asistencial.

En una de las fotografías se pudo apreciar, pese a la censura del caso, que uno de los niños sufrió fuertes cortes de piel. Por el momento se desconocen las edades de los niños afectados y si hubo más afectados en el accidente de tránsito.

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Exceso de velocidad y sobre carga habría causado el accidente

Medios locales de San Marcos citaron a varios testigos del accidente, narrando que las causas del accidente pudieron haber sido la inexperiencia del conductor, la sobre carga del vehículo de tres ruedas y hasta un posible exceso de velocidad. Sin embargo, esos extremos deberán ser confirmados por las autoridades.

Asimismo, en el lugar informaron que el conductor resultó ileso y fue retenido por comunitarios. Por el momento se desconocen más datos del chofer de la unidad de transporte.Por el momento se desconocen más datos del chofer de la unidad de transporte.

Agregaron que los lesionados son originarios y residentes del Caserío Nuevo Valdemar, municipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

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Los rescatistas trasladaron a los menores hacia un hospital. - Bomberos Municipales Departamentales.

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