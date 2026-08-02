 Confirman dos fallecidos y un herido en Preventivo zona 18
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Confirman dos fallecidos y un herido en el Centro Preventivo de la zona 18

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que ocurrió un incidente dentro del Centro Preventivo de la zona 18.

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El intento de fuga fue reportado en el Preventivo de la zona 18, Archivo.
El intento de fuga fue reportado en el Preventivo de la zona 18 / FOTO: Archivo.
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El Sistema Penitenciario confirmó "un incidente en el Centro Preventivo para Hombres Anexo B de la zona 18", con saldo de dos fallecidos y un guardia herido. Las autoridades precisaron que en el hecho falleció un recluso identificado como Carlos Roberto Ortiz Romero, alias "Gorgojo", vinculado a la organización terrorista Mara Salvatrucha, y su esposa.

La entidad emitió un comunicado en el que aseguró que tras los hechos "se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y se encuentra en ejecución un operativo de requisa exhaustiva".

Asimismo, informaron que los privados de libertad implicados en el hecho dentro del Preventivo fueron identificados por los órganos de control de la Dirección General del Sistema Penitenciario, (DGSP). Asimismo, indicaron que los sospechosos fueron aislados de forma inmediata y se encuentran a la espera ser consignados por la Policía Nacional Civil (PNC) para ser puestos a disposición de la justicia e iniciarles un nuevo proceso.

La DGSP precisó que un guardia penitenciario resultó herido al momento de reaccionar para repeler el ataque. Aunque por el momento se desconocen más detalles de lo que ocurrió en el centro de privación de libertad.

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No ofrecerán más detalles de lo ocurrido en el Preventivo

Asimismo, la DGSP informó que "colabora de manera irrestricta con la autoridad competente a cargo de la investigación y no revelará más detalles a fin de no entorpecer la misma".

Por el momento se desconocen más detalles del incidente ocurrido en el lugar. Las autoridades aún no comparten fotografías de la forma en que ocurrieron los hechos en el penal. Se espera que en breve den a conocer la identidad de la mujer fallecida y la lista de posibles involucrados en el hecho dentro del Preventivo de la zona 18.

Dentro de las acciones recientes, esta misma entidad informó el pasado 29 de julio se realizó una requisa en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, por denuncias acerca del incremento de las extorsiones.

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