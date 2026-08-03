 Ataque con arma blanca deja un fallecido y un herido en zona 18
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Ataque con arma blanca deja un fallecido y un herido en zona 18

El hecho ocurrió en una vivienda de la colonia San Jorge.

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ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:
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Una persona falleció y otra resultó herida en el marco de un ataque con arma blanca ocurrido durante la madrugada de este lunes, 3 de agosto, en una vivienda ubicada en la colonia San Jorge, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a través de su centro de llamadas recibieron alertas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el lugar, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de la 50ª compañía.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro del inmueble a dos personas que presentaban múltiples heridas provocadas por arma blanca. Al evaluarlas, confirmaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales. La víctima mortal es un hombre que no pudo ser identificado.

Mientras tanto, los socorristas le brindaron primeros auxilios a una mujer y posteriormente la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios. Su estado de salud es delicado.

Los agentes de la Policía Nacional Civil acudieron al lugar de los hechos y cerraron este espacio para resguardarlo, mientras quedaron a la espera de que fiscales del Ministerio Público desarrollaran las diligencias correspondientes.

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