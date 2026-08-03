 Hombre fallecido dentro de vehículo en ruta al Pacífico
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Hallan a hombre fallecido dentro de vehículo en ruta al Pacífico

El hallazgo se dio en el kilómetro 122, rumbo a una finca.

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El vehículo con la persona fallecida fue encontrado en un camino de terracería del kilómetro 122 de la ruta al Pacífico. , Bomberos Municipales Departamentales
El vehículo con la persona fallecida fue encontrado en un camino de terracería del kilómetro 122 de la ruta al Pacífico. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales
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Un hombre sin vida fue localizado en horas de la madrugada de este lunes, 3 de agosto, en el kilómetro 122 de la ruta al Pacífico, en el tramo que conduce hacia la finca Santa Inés. Las autoridades cerraron el área y realizan las diligencias correspondientes en el lugar.

Los elementos de la estación de Bomberos Municipales Departamentales se presentaron al referido sector después de ser alertados sobre una emergencia. Al hacer la verificación, constataron que en el interior de un vehículo tipo picop abandonado sobre un camino de terracería se encontraba una persona en estado inconsciente.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y carecía de signos vitales. Hasta el momento, no ha podido establecerse su identidad.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

Por el contrario, las muertes por heridas de arma blanca se redujeron en 2025 casi un 19 % en comparación con 2024. El Inacif contabilizó el año pasado 264 asesinatos con este tipo de arma, lo que supone 50 casos menos que los 314 registrados en el ejercicio previo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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