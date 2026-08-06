 Localizan persona fallecida en vía pública de Mixco
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Localizan a una persona fallecida en la vía pública en Mixco

El cuerpo permanecía a un costado de la carretera en el interior de bolsas de nailon.

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Área donde fue hallado un cuerpo envuelto en nailon en zona 11 de Mixco., Bomberos Municipales
Área donde fue hallado un cuerpo envuelto en nailon en zona 11 de Mixco. / FOTO: Bomberos Municipales
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El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este jueves, 6 de agosto, en la vía pública en un sector del bulevar Fulgencio, en la zona 11 del municipio de Mixco, Guatemala.

Los traseúntes notaron que un bulto sospechoso permanecía a un costado de la carretera, dentro de una cuneta, por lo que notificaron de inmediato a las autoridades para la verificación correspondiente.

En seguimiento del caso, los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad acudieron al lugar para verificar la situación y constataron que se trataba de un cuerpo humano que había sido abandonado en el lugar.

La víctima se encontraba envuelta en bolsas de nylon, por lo que no fue posible determinar si se trataba de un hombre o una mujer y tampoco la posible causa de su fallecimiento.

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó un cierre en el área para resguardar la escena, mientras quedó a la espera de la presencia de fiscales del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes para la identificación de la víctima y el inicio de la investigación que permita establecer las circunstancias del hecho.

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Hombre sin vida en la vía pública en zona 10 de Mixco

Un hombre fue localizado sin vida durante la madrugada del pasado 6 de julio en la vía pública en un sector de la colonia Los Planes, zona 10 del municipio de Mixco, Guatemala. Las autoridades le dan seguimiento al caso.

De acuerdo con los Bomberos Municipales Departamentales, a su centro de llamadas ingresaron reportes con respecto a la presencia de una persona en aparente estado inconsciente que podría necesitar atención médica, por lo que de inmediato se gestionaron las acciones necesarias.

Los técnicos en urgencias médicas de la estación de La Comunidad constataron que en una de las calles, específicamente sobre una banqueta, permanecía la persona y procedieron a evaluarla. Las pruebas realizadas no arrojaron resultados de signos vitales presentes, por lo que se declaró su fallecimiento.

Los socorristas permanecieron en el lugar a la espera de que se presentaran las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de investigación y el procesamiento de la escena para determinar las causas del fallecimiento e identificar a la víctima.

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