Trabajador de camión repartidor herido tras ataque en zona 5

El trabajador de un camión repartidor resultó herido tras un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este lunes, 17 de agosto, en la 34 avenida y 12 calle de la colonia El Edén, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Los cuerpos de socorro atienden la emergencia.
Mientras los ciudadanos desarrollaban sus labores cotidianas, de repente se escucharon múltiples detonaciones de proyectiles de arma de fuego. El objetivo de los desconocidos que cometieron el hecho de violencia eran los tripulantes de la unidad comercial.
Las balas alcanzaron a uno de los trabajadores, identificado como Santos Daniel Barreno, de 26 años de edad, a quien los Bomberos Municipales le brindaron asistencia y posteriormente trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
"Presentaba una herida provocada por impacto de proyectil de arma de fuego en una de las piernas. Asimismo, también presentaba una lesión en la región frontal al ser golpeado por la empuñadora de un arma, según lo explicó el propio paciente", dijo un portavoz de la entidad de socorro.
En el área donde ocurrió el incidente armado se mantiene presencia de las autoridades, que realizan las diligencias en seguimiento de lo ocurrido.