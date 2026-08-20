Alta Verapaz: 13 heridos tras volcar camión que trasladaba a estudiantes

Varias personas heridas fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 20 de agosto, en la ruta que comunica la aldea Sepajch con el municipio de Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el piloto de un camión perdió el control del volante y sufrió un percance que generó que el vehículo volcara.
Según la información, en la unidad viajaban varias personas, en su mayoría estudiantes de establecimientos locales, que salieron de la aldea Sepajch e iban a Lanquín para participar en un desfile inaugural por la feria patronal.
Trasladan a afectados
Los pasajeros del camión accidentado resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo y, además, presentaban crisis nerviosa.
Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los afectados, les brindaron asistencia y determinaron que al menos 13 de ellos debían ser ingresados a un hospital.
"Los pacientes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica, ya que tenían golpes y heridas que requieren atención avanzada", detalló un portavoz de la institución.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7