 Alta Verapaz: 13 heridos tras volcar camión que trasladaba a estudiantes
Nacionales

Alta Verapaz: 13 heridos tras volcar camión que trasladaba a estudiantes

Los menores viajaban hacia Lanquín para participar en un desfile inaugural por la feria patronal de esa localidad.

Compartir:
Área donde ocurrió el accidente en Lanquín, Alta Verapaz., .
Área donde ocurrió el accidente en Lanquín, Alta Verapaz. / FOTO: .
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Varias personas heridas fue el saldo de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en horas de la mañana de este jueves, 20 de agosto, en la ruta que comunica la aldea Sepajch con el municipio de Lanquín, en el departamento de Alta Verapaz.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que, por causas no establecidas, el piloto de un camión perdió el control del volante y sufrió un percance que generó que el vehículo volcara.

Según la información, en la unidad viajaban varias personas, en su mayoría estudiantes de establecimientos locales, que salieron de la aldea Sepajch e iban a Lanquín para participar en un desfile inaugural por la feria patronal.

Trasladan a afectados

Los pasajeros del camión accidentado resultaron con golpes en distintas partes del cuerpo y, además, presentaban crisis nerviosa.

Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a los afectados, les brindaron asistencia y determinaron que al menos 13 de ellos debían ser ingresados a un hospital.

"Los pacientes fueron trasladados a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica, ya que tenían golpes y heridas que requieren atención avanzada", detalló un portavoz de la institución.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor Generalt
Nacionales

Postuladora publica convocatoria para aspirantes a Contralor General

08:26 AM, Ago 20
Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan en Guatemala a presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

09:11 AM, Ago 20
¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentest
Nacionales

¡Ruta al Atlántico colapsada! 20 kilómetros de congestionamiento tras accidentes

06:28 AM, Ago 20
Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regionalt
Nacionales

Fuerzas de élite de Guatemala participarán en competencia militar regional

07:48 AM, Ago 20
Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029t
Deportes

Barcelona hace oficial el fichaje de Cancelo hasta 2029

08:02 AM, Ago 20

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados UnidosPNC#liganacionalFIFAEE.UU.Seguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar