 Vehículo queda volcado tras accidente en zona 6
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Vehículo queda volcado tras accidente en zona 6

Un hombre fue atendido por los bomberos.

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El vehículo quedó volcado en un sector de la zona 6., Bomberos Municipales
El vehículo quedó volcado en un sector de la zona 6. / FOTO: Bomberos Municipales
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Un aparatoso accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este jueves, 20 de agosto, en la 15 avenida y 21 calle de la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. Un vehículo quedó volcado en el sector y hay complicaciones para la circulación.

Los Bomberos Municipales reportaron que a su línea de emergencia ingresaron llamadas que alertaron sobre un percance vial ocurrido en ese sector, por lo que fueron trasladadas varias unidades al sector.

En el lugar, paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Celestino Rascaco Uzumatán, de 58 años, quien se conducía a bordo de un vehículo de uso particular y perdió el control del mismo, generando que volcara en la cinta asfáltica.

Se desconoce, de manera preliminar, el motivo que habría provocado el percance vial. Tras ser evaluado, se determinó que no era necesario su traslado a un centro asistencial.

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