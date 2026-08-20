 Gobernación licita equipos para fortalecer la seguridad en cárceles
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Gobernación licita equipos para fortalecer la seguridad en cárceles

La cartera busca adquirir escáneres corporales para 10 centros carcelarios.

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Prisión, cárcel, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Prisión, cárcel / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay
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El Ministerio de Gobernación publicó este jueves, 20 de agosto, la convocatoria para participar en el Evento de Licitación Pública Internacional No. 02-2026 para la adquisición de equipos de tecnología de seguridad penitenciaria, destinados a la Dirección General del Sistema Penitenciario.

De acuerdo con el aviso difundido en el diario oficial, el proceso contempla la adquisición de equipos para fortalecer las capacidades de seguridad de los centros penitenciarios del país.

La adquisición forma parte de las acciones de inversión y modernización impulsadas mediante el Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, préstamo No. 2181, financiado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Las bases del concurso pueden consultarse y descargarse a través del portal de Guatecompras, utilizando el Número de Operación Guatecompras (NOG) 30565405, así como en la dirección de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, ubicada en el área de Adquisiciones.

La recepción y apertura de ofertas está programada para el 4 de septiembre de 2026, a las 10:00 horas. El acto se realizará en la sede de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia, en la 04 Calle 06-61, zona 1, Ciudad de Guatemala.

La convocatoria establece que las ofertas deberán ser presentadas dentro del plazo establecido y conforme a los requisitos señalados en las bases del proceso de licitación.

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