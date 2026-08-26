Motorista fallece en accidente en ruta a San Pedro Ayampuc

Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 10, sector conocido como La Laguneta, en el camino que conduce hacia el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. El saldo fue de una persona fallecida.
Los Bomberos Voluntarios de la 117 Compañía fueron alertados sobre el percance y acudieron al lugar para brindar asistencia. En este sector, localizaron a un hombre en estado inconsciente y con múltiples lesiones que permanecía sobre la cinta asfáltica. A pocos metros, también se encontraba una motocicleta.
"Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a esta persona que presentaba múltiples lesiones; sin embargo, constataron que había fallecido en el lugar debido a politraumatismo", explicó Víctor Gómez, vocero de la institución.
La víctima mortal de este percance no pudo ser identificada debido a que no se localizaron documentos personales en el área.
Al lugar se presentaron los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para darle seguimiento a la emergencia.
También se contó con el apoyo de las autoridades de tránsito debido a que el paso quedó parcialmente cerrado mientras era atendida la emergencia.