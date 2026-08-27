Hallan más de Q500 mil en zona 7; podrían estar vinculados a extorsiones

Las fuerzas de seguridad reportaron este jueves, 27 de agosto, la captura de un hombre y la incautación de una fuerte suma de dinero como resultado de un allanamiento realizado en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), el personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) implementó el operativo en coordinación con fiscales del Ministerio Público, en seguimiento a investigaciones en curso.
En el inmueble inspeccionado fueron localizados 548 mil 300 quetzales en efectivo, dinero que podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
Asimismo, fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años de edad al no haber podido explicar el origen del monto mencionado y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El aprehendido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para dilucidar su situación legal. También se presentó el dinero incautado para el seguimiento respectivo del caso.