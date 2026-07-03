 Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil

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Detienen a presuntos extorsionistas cuando recibían Q20 mil exigido a víctima

Uno de los detenidos tiene cuatro antecedentes por diferentes delitos.

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., PNC
. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad capturaron a dos presuntos integrantes de la estructura criminal del Barrio 18, señalados de realizar cobros de extorsión a ciudadanos en Guatemala. El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 51.5 del libramiento a carretera a El Salvador.

De acuerdo con el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC), los sospechosos son Levin Edgardo Nij Leiva, de 33 años, alias "Liro Monstro"; y un hombre de 38 años, alias "Chaparro".

Los individuos fueron sorprendidos presuntamente cuando recogían un paquete que simulaba contener 20 mil quetzales, monto que, según la investigación, formaba parte de una extorsión en la que exigían 5 mil quetzales semanales adicionales a la víctima a cambio de no atentar contra su integridad.

Las acciones estuvieron a cargo de investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) y también dejaron como resultado el decomiso de cuatro celulares que se presume eran utilizados para comunicarse con la víctima.

En la base de datos de la PNC, Levin Nij registra cuatro antecedentes por tenencia de municiones, homicidio, portación ilegal de arma de fuego y tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado.

* Le puede interesar:

Otras acciones contra el cobro de extorsión

En un operativo implementado en Zacapa, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) capturaron a una mujer de 31 años que era requerida por un juzgado de la ciudad capital por señalamientos de extorsión.

Mientras tanto, investigadores de la Dipanda detuvieron en la colonia Villa Lobos I, en jurisdicción de Villa Nueva, Guatemala, a un hombre de 25 años por contar con una orden de captura por el mismo delito.

Asimismo, investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) capturaron a una mujer de 29 años en la 7ª  avenida y 5ª calle, colonia Villas del Río, Amatitlán, luego de ser identificada en la vía pública donde se estableció que es requerida por dos juzgados de Guatemala por cargos de extorsión y lavado de dinero u otros activos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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