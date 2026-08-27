Tráiler con carga queda varado y afecta el tránsito hacia Bárcenas, Villa Nueva

Un tráiler con desperfectos mecánicos permanece detenido en la Ruta Departamental 16, que conecta el kilómetro 21 de la CA-9 con el sector de Bárcenas, frente a la colonia El Maestro y el ingreso a Ulises Rojas. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva mantiene presencia en el área y gestiona el retiro del obstáculo.
Henry Quevedo, vocero de la institución, explicó que el peso del contenedor recae sobre los ejes de esa misma estructura y del cabezal, lo que impide movilizarlo mediante una grúa. Ene se contexto, se hacen las verificaciones necesarias para determinar la forma de retirar el transporte pesado sin necesidad de trasegar la carga.
Según explicó el funcionario, de no ser posible, se procederá a descargar la mercadería que llevaba el vehículo de transporte pesado.
"Estamos haciendo las gestiones para analizar de qué manera se puede movilizar el transporte pesado sin necesidad de ser descargado", compartió.
Mientras se resuelve la situación, los agentes de tránsito implementaron un carril reversible para mantener la movilidad vehicular en este importante sector.