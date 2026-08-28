Postuladora publica listado de aspirantes que incumplieron requisitos

La Comisión de Postulación para la elección de Contralor General de Cuentas para el período 2026-2030 publicó este viernes 28 de agosto el listado de los candidatos que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria, así como de los que quedaron excluidos temporalmente al no haberse completado el expediente.
Según el aviso difundido en el diario oficial y en otros dos de mayor circulación, un total de 58 profesionales se postularon para este proceso de selección, en el que la referida instancia elaborará una nómina de seis candidatos que será remitida al Congreso de la República para la designación del nuevo titular del ente fiscalizador.
La postuladora desarrolló esta semana una jornada continua de casi 20 horas para la fase de revisión de la papelería que presentaron los ciudadanos interesados en optar al cargo. De esta manera, se determinó que 39 sí cumplieron con lo establecido y 19 no lo hicieron.
En ese sentido, se oficializaron los números de expedientes y nombres de los aspirantes y, en el caso de quienes fueron excluidos, tendrán la oportunidad de presentar las pruebas de descargo correspondientes.
Los contadores podrán presentarse de manera personal, sin representación alguna, a entregar lo correspondiente por escrito y en PDF, en un solo documento en USB, a la sede de la Comisión de Postulación, habilitada en la Universidad Rafael Landívar, Vista Hermosa, zona 16.
El plazo de recepción de pruebas de descargo comenzará el 31 de agosto y concluirá el 2 de septiembre. La atención se brindará de 08:00 a 17:00 horas.