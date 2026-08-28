Acciones de la PNC tras asalto de motoladrones en Periférico

El asalto cometido por dos motoladrones contra un automovilista en el Anillo Periférico Norte provocó una reacción de las autoridades. Tras la difusión de las imágenes del hecho, la Policía Nacional Civil (PNC) reforzó los controles en esta ruta y otros sectores de la capital para detectar a motociclistas que puedan estar vinculados con actividades delictivas.
El hecho quedó registrado en una grabación que muestra cómo los dos hombres se acercan en motocicleta a un vehículo que circulaba hacia la zona 1 capitalina. Uno de ellos, armado, amenaza al conductor y comete el atraco en cuestión de segundos. Antes de escapar, además, realiza un disparo al aire, lo que genera temor entre quienes se encontraban en la vía.
Ante este tipo de hechos, agentes de la PNC mantienen operativos en distintos puntos del Anillo Periférico Norte, zona 7, donde realizan revisiones a motocicletas y automóviles.
El objetivo de los operativos
Jorge Aguilar, vocero de la PNC, explicó que los controles buscan detectar armas, drogas u otros objetos relacionados con delitos, además de localizar a personas que tengan órdenes de captura pendientes.
Las motocicletas reciben especial atención debido a que, según la Policía, han sido utilizadas en distintos hechos delictivos por la facilidad que ofrecen para desplazarse y escapar rápidamente de los lugares donde ocurren los ataques.
Los operativos también se han extendido a sectores como la calzada San Juan, Mateo Flores, calzada Roosevelt y el área del Obelisco, principalmente en horarios de mayor movimiento vehicular.
Los controles forman parte del plan Semáforo Seguro, con el que las autoridades buscan reforzar la presencia policial en puntos estratégicos de la ciudad y prevenir hechos contra conductores y peatones.
La PNC señaló que estas acciones continuarán y pidió a la población reportar hechos delictivos o situaciones sospechosas al 110 y 1561.