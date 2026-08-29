Recuperan camión cisterna con 4 mil galones de combustible

En el sector del departamento de Escuintla fue recuperado un camión cisterna con al menos 4 mil galones de combustible, que momentos antes había sido reportado como robado. La Policía Nacional Civil (PNC) reportó este sábado, 29 de agosto de 2026, que las acciones fueron desarrolladas por agentes que integran la comisaría 31 de esa instancia de seguridad.
Según la PNC, la pronta reacción de los policías de la comisaría 31 permitió recuperar el camión cisterna cargado con 4 mil galones de combustible y capturar a dos presuntos responsables del robo.
En imágenes, la PNC mostró como los dos detenidos por el robo de combustible fueron reducidos al orden y puestos de espaldas al asfalto. Posteriormente, los dos fueron conducidos hacia la sede de la comisaría 31, en la cabecera departamental de Escuintla.
Al momento de la detención, uno de los dos sospechosos del intento de robo del combustible vestía una playera blanca con rayas gruesas horizontales de color negro y pantalón gris. Su supuesto cómplice portaba una playera blanca y pantalón azul.
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Detenidos por robo de combustible en plena carretera
Según las imágenes compartidas por la PNC, la captura se ejecutó frente a un terreno baldío. Sin embargo, por el momento no se conocen más detalles de la aprehensión.