Rescatan a niña que vendía dulces en comercio de Coatepeque

Luego de que se recibiera una denuncia por una niña en situación de abandono, que vendía dulces afuera de un supermercado del municipio de Coatepeque, departamento de Quetzaltenango, la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que la menor fue rescatada con éxito. Asimismo, el personal de esta entidad indicó que la pequeña estaba en situación de descuido por parte de su progenitora.
La PGN informó en sus medios oficiales que fue la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia en Coatepeque la que verificó el caso. Aseguraron que, al momento del operativo, la infante se encontraba sola en las afueras del citado establecimiento comercial.
La niña reportada por los vecinos de Coatepeque vestía blusa rosada, pantalón negro y sandalias de plástico de color rosado al momento de ser ubicada. Tras el operativo, las autoridades señalaron que, como parte de las acciones de protección, se solicitaron medidas de protección ante juez competente.
Cabe destacar que la PGN informó que durante el año ha atendido a más de 36 mil niños, niñas y adolescentes por diferentes circunstancias. Asimismo, la entidad reveló que los departamentos con mayores denuncias en este contexto son Guatemala, Chiquimula, Escuintla y Quetzaltenango.
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Niña entregada a su familia
En el caso más reciente, las autoridades afirmaron que después de los procedimientos de ley, las autoridades lograron ubicar a familiares a quienes la niña fue entregada con el fin de garantizar su cuidado y protección.
La PGN resaltó que detrás de cada denuncia hay una historia, una familia y una niña, niño o adolescente que merecen ser escuchados, atendidos y protegidos, según sus derechos. "Cada caso requiere intervención especializada que incluya entrevistas, investigaciones sociales, evaluaciones y un análisis integral de las condiciones familiares para emprender las acciones necesarias para el restablecimiento pleno de sus derechos, informaron.