Transportistas anuncian bloqueos para presionar al Ejecutivo

Organizaciones de Transportistas anunciaron, la noche de este domingo, 30 de agosto de 2026, que harán una serie de protestas con bloqueos el próximo lunes, para manifestarse en contra del alza al combustible. Los aludidos argumentaron que "se les ha negado el derecho al diálogo para una solución".
Además, en un breve anuncio, los empresarios del transporte mencionaron un "bloqueo es para presionar al Ejecutivo". En ese contexto, algunos dirigentes de asociaciones de transportistas de Sololá informaron que tienen planificados dos bloqueos carreteros.
Este grupo de transportistas dijo que instalarán bloqueos en dos puntos de Sololá, que son el kilómetro 130 de la ruta hacia la aldea Xajaxac, en el área conocida como La Cuchilla.
Asimismo, señalaron que incurrirán en medidas de hecho sobre el kilómetro 117 de otra carretera. Asimismo, la Asociación de Microbuseros de Totonicapán anunció las mismas medidas.
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Bloqueos confirmados en ruta Interamericana
El grupo de trabajadores de microbuses informaron que estarán presentes en lugares como Cuatro Caminos y otros puntos de la ruta Interamericana, con bloqueos en la ruta hacia el casco urbano de Totonicapán.
Asimismo, otros transportistas anunciaron que realizarán una manifestación frente al Congreso de la República, argumentando que piden una reforma a la ley 45-2016. William Barrera, dirigente y representante de la gremial de pilotos del transporte pesado y tráileres de Guatemala, aseguró que esta ley permite persecución en su contra.
Barrera indicó que realizarán un campamento permanente frente al Organismo Legislativo hasta ser atendidos por las autoridades.
Medios de varios departamentos también reportaron las intenciones de otros trabajadores del transporte de unirse a las medidas de hecho. En ese contexto, empresarios del transporte de la Bocacosta y Costa de San Marcos anunciaron una manifestación a nivel nacional, asegurando que no habrá transporte este lunes 31 de agosto de 2026.
Este grupo de transportistas también indicó que las medidas de hecho se darán como una respuesta al alza al precio de los combustibles.