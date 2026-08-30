Ataque armado en Avenida Elena deja dos fallecidos HOY

Desconocidos perpetraron un ataque armado la tarde de este domingo, 30 de agosto de 2026, en la Avenida Elena, entre 8a. y 9a. calles de la zona 1, con saldo de dos hombres fallecidos por impactos de bala. Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, confirmando que las dos víctimas quedaron en la vía pública.
Amílcar Montejo, gerente de comunicación de EMETRA, informó que en el lugar fue necesario hacer cierres vehiculares, evidenciando que las autoridades hicieron un cierre total de la Avenida Elena en el sector antes mencionado.
Mientras tanto, la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala (Policía MT) confirmó el hecho armado en la Avenida Elena, destacando el cierre en el lugar y que las medidas de las autoridades generan complicaciones viales en los lugares aledaños a esta artería que une las zonas 1 y 3 de la Ciudad de Guatemala.
Según las imágenes compartidas desde el lugar de los hechos, uno de los fallecidos quedó en plena vía pública, mientras que el segundo de los cuerpos quedó sobre una de las aceras. Sin embargo, el cierre incluye la pista de la Avenida Elena que está en la zona 3, posiblemente por el resguardo de evidencias balísticas.
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La Policía MT confirmó que el cierre en la Avenida Elena se mantiene en el sector de la 11 calle, que afecta a quienes se movilizan de la 19 calle hacia la 6a. calle de la zona 1. Asimismo, indicó que realizaron un cierre sobre toda la 1ª. avenida, con dirección hacia la 8ª. calle de la misma zona.
Para quienes viajan a la zona 1, desde el Anillo Periférico, las autoridades indicaron que el cierre vial se implementó sobre la 19 calle, para ayudar a que los vehículos fluyan con normalidad.